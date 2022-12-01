UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Екстрені відключення світла ще тривають: що відомо про ситуацію в Києві

Фото: у Києві сьогодні продовжуються екстрені відключення світла (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У Києві на сьогодні, 1 грудня ситуація з енергосистемою стабілізується. Проте екстрені відключення світла в місті ще тривають.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані КМВА.

"Енергосистема Києва стабілізується, але екстрені відключення тривають. Швидкість повернення до планових стабілізаційних графіків - залежить від киян", - йдеться в повідомленні.

Там також нагадують і про те, що цього понеділка кияни лишалися без електропостачання на понад 9 годин, а минулої доби вже на 7.

"Щодо будинків, які знаходяться в одній мережі з об‘єктами критичної інфраструктури. За можливості, енергетики переключатимуть на іншу лінію, яка вимикається. Раніше на столицю таких будинків було 2000, зараз - 745", - додають в повідомленні.

Там пояснюють, якщо будівлю буде не можливо перепідключити на іншу лінію, її вимикатимуть в ручному режимі, ці обов’язки будуть покладені на ЖЕК/ОСББ чи керуючі компанії.

Своєю чергою в КМВА також закликають після ввімкнення світла не вмикати в мережу одразу всі прилади, адже пікове навантаження негативно впливає на енергосистему.

Нагадаємо, нещодавно в Yasno зробили важливу заяву щодо повернення Києва до планових відключень світла.

Також ми писали про намір енергетики забезпечити відключення електроенергії у Києві не більше ніж на 4 години для кожної групи споживачів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївЕлектроенергія