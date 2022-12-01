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Экстренные отключения света продолжаются: что известно о ситуации в Киеве

Фото: в Киеве сегодня продолжаются экстренные отключения света (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В Киеве сегодня, 1 декабря ситуация с энергосистемой стабилизируется. Однако экстренные отключения света в городе еще продолжаются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные КГВА.

"Энергосистема Киева стабилизируется, но экстренные отключения продолжаются. Скорость возврата к плановым стабилизационным графикам - зависит от киевлян", - говорится в сообщении.

Там также напоминают и о том, что в этот понедельник киевляне оставались без электроснабжения более чем на 9 часов, а за прошедшие сутки уже на 7.

"По домам, которые находятся в одной сети с объектами критической инфраструктуры. По возможности, энергетики будут переключаться на другую линию, которая выключается. Ранее на столицу таких домов было 2000, сейчас - 745", - добавляют в сообщении.

Там объясняют, если дом будет невозможно переподключить на другую линию, его будут выключать в ручном режиме, эти обязанности будут возложены на ЖЭК/ОСМД или управляющие компании.

В свою очередь в КГВА также призывают после включения света не включать в сеть сразу все приборы, ведь пиковая нагрузка негативно влияет на энергосистему.

Напомним, недавно в Yasno сделали важное заявление о возвращении Киева в плановые отключения света.

Также мы писали о намерении энергетики обеспечить отключение электроэнергии в Киеве не более 4 часов для каждой группы потребителей.

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КиевЭлектроэнергия