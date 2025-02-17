Екстрена зустріч у Парижі: що обговорять європейські посадовці та до чого тут Україна

Термінове засідання у Парижі розпочнеться о 16:00 за місцевим часом (о 17:00 за Києвом) в Єлисейському палаці. Згідно з пресрелізом, неформальна зустріч щодо питань України та безпеки в Європі під головуванням Еммануеля Макрона триватиме з 16:00 до 21:00.

"Президент збере основні європейські країни для обговорення питань європейської безпеки", - підтвердив проведення зустрічі міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро.

Згідно з повідомленням, президент Франції очікує на саміті десять лідерів країн ЄС і НАТО. На зустрічі посадовці планують окреслити європейський план дій після заяв адміністрації Трампа.

Лідери країн ЄС також мають вирішити, як реагувати на запит США щодо відправлення військ в Україну у разі припинення вогню. За словами Барро, "зараз у Європі відчувається вітер єдності". Тому європосадовці хочуть напрацювати спільну позицію.

На зустрічі обговорять оборонні можливості, які Європа може надати Україні для забезпечення надійних гарантій безпеки після завершення війни. Зокрема, за данними The Guardian, обговорять план щодо автоматичного набуття Україною членства в НАТО у разі явного порушення режиму припинення вогню з боку Росії.

Після саміту європейські лідери хочуть розширити роботу в інших форматах, щоб об’єднати всіх партнерів, зацікавлених у мирі та безпеці в Європі.

Втім, саміт критикують ще до його початку. Угорський уряд у понеділок назвав заплановану у Франції зустріч за участю десятка лідерів країн Євросоюзу та НАТО "провійськовою". Мовляв, європосадовці цією зустріччю "продовжують ескалацію" конфлікту, замість того, щоб підтримати позицію Трампа.

В той час як Румунія та Чехія висловили своє розчарування з приводу того, що їх не запросили на паризький саміт, організований Макроном.