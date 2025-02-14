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"Це неприйнятно". Пісторіус розкритикував коментарі Венса щодо Німеччини

Мюнхен, П'ятниця 14 лютого 2025 18:59
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"Це неприйнятно". Пісторіус розкритикував коментарі Венса щодо Німеччини Фото: міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус розкритикував коментарі віцепрезидента США Джей Ді Венса про свою країну. Ба більше, він назвав їх "неприйнятними".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Пісторіус наголосив, що віце-президент США порівняв німецьку демократію з авторитарним режимом. Венс нібито звинуватив Німеччину за те, що він описав як "рейди проти власних громадян за публікацію антифеміністичних коментарів".

"Це неприйнятно... Це не та демократія, яку я свідчу щодня в парламенті. У нашій демократії кожна думка має голос", - сказав Пісторіус.

Міністр додав, що демократія не означає, що "галаслива меншість" автоматично буде права

"Я щасливий жити в Європі, де демократія захищена від внутрішніх і зовнішніх ворогів", - сказав Пісторіус.

Нагадаємо, що віце-президент США Джей Ді Венс виступив сьогодні, 14 лютого, на Мюнхенській конференції з безпеки 2025. У своїй промові він побічно згадав Україну, головним чином зосередившись на критиці європейських партнерів.

У своєму матеріалі РБК-Україна навело головні заяви Венса.

За основними подіями на Мюнхенській безпековій конференції стежте в онлайні РБК-Україна.

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