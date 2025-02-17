Экстренная встреча в Париже: что обсудят европейские чиновники и при чем здесь Украина

Срочное заседание в Париже начнется в 16:00 по местному времени (в 17:00 по Киеву) в Елисейском дворце. Согласно пресс-релизу, неформальная встреча по вопросам Украины и безопасности в Европе под председательством Эммануэля Макрона продлится с 16:00 до 21:00.

"Президент соберет основные европейские страны для обсуждения вопросов европейской безопасности", - подтвердил проведение встречи министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

Согласно сообщению, президент Франции ожидает на саммите десять лидеров стран ЕС и НАТО. На встрече чиновники планируют очертить европейский план действий после заявлений администрации Трампа.

Лидеры стран ЕС также должны решить, как реагировать на запрос США об отправке войск в Украину в случае прекращения огня. По словам Барро, "сейчас в Европе ощущается ветер единства". Поэтому еврочиновники хотят выработать общую позицию.

На встрече обсудят оборонные возможности, которые Европа может предоставить Украине для обеспечения надежных гарантий безопасности после завершения войны. В частности, по данным The Guardian, обсудят план по автоматическому приобретению Украиной членства в НАТО в случае явного нарушения режима прекращения огня со стороны России.

После саммита европейские лидеры хотят расширить работу в других форматах, чтобы объединить всех партнеров, заинтересованных в мире и безопасности в Европе.

Впрочем, саммит критикуют еще до его начала. Венгерское правительство в понедельник назвало запланированную во Франции встречу с участием десятка лидеров стран Евросоюза и НАТО "провоенной". Мол, еврочиновники этой встречей "продолжают эскалацию" конфликта, вместо того, чтобы поддержать позицию Трампа.

В то время как Румыния и Чехия выразили свое разочарование по поводу того, что их не пригласили на парижский саммит, организованный Макроном.