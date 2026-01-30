Екстремальний холод "червоного" рівня: коли та де в Україні буде пік морозу до -30°C

Погода в Україні завтра і на початку лютого буде по-справжньому холодною. Місцями прогнозують надзвичайний мороз "червоного" рівня, до -30 градусів за Цельсієм.
Про це у бліц-інтерв'ю для РБК-Україна розповів синоптик Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт.
Головне:
– Від яких синоптичних процесів залежить погода в Україні сьогодні?
– Сьогодні над Україною розпочалась боротьба між активним південним теплим циклоном, який із півдня Балкан рухатиметься у північно-східному напрямку – через Чорне море і Крим на Приазов'я – і впливатиме на більшість областей...
Він буде боротись із потужним холодним антициклоном із центральних районів Скандинавії, що прямуватиме у південному напрямку.
Його вплив найбільше відчуватиметься у північній частині України.
Таким чином у північно-західних і більшості північних областей очікуємо сьогодні місцями на невеликий сніг та зниження температури протягом доби до 7-12 градусів морозу.
На півдні та південному сходу країни в нас дощить сьогодні. В Одеській і Миколаївській областях – місцями очікуємо на значний дощ.
Значення температури протягом доби коливатимуться сьогодні в межах 1-6 градусів тепла, в Криму - до +12.
Щодо інших областей, то випадатиме помірний мокрий сніг та дощ. У центральних і Харківській областях – утворюватиметься ожеледь та налипання мокрого снігу. Стовпчики термометрів впродовж доби сягатимуть 0-5 градусів морозу.
На дорогах країни, крім півдня та південного сходу, формуватиметься новий шар ожеледиці.
– Як зміниться погода в Україні найближчим часом?
– Надалі – у найближчі кілька днів – в Україні прогнозуємо ми різноманітну погоду. Як по території, так і по датах.
31 січня територія України залишатиметься ареною боротьби між південним теплим циклоном (з центром над Приазов'ям) і потужним холодним антициклоном (з центром, що вже розташувався над Фінляндією).
Виступ антициклону визначатиме у західних, північних, Вінницькій і Черкаській областях погоду без опадів, з помірним морозом.
На решті території ще господарюватиме циклон з атмосферними фронтами, зумовлюючи сніг. На південному сході країни – з дощем.
У південних і Дніпропетровській областях утворюватиметься ожеледь та налипання мокрого снігу. Тож там, знову ж таки, треба бути уважними та обережними.
– Де буде найхолодніше в суботу, 31 січня?
– Щодо температурного режиму, то у наступні кілька діб він буде доволі суворий.
Адже за рахунок надходження холодного повітря з полем високого атмосферного тиску з півночі завтра, 31 січня, у західних, північних, Вінницькій і Черкаській областях температура вночі знизиться до 12-17 градусів.
У денні години очікуємо в межах 9-14 градусів морозу.
Лише на Закарпатті, за рахунок впливу гір (як захисного бар'єру від холодного північного повітря) значення температури протягом доби будуть близько нуля градусів.
У всіх інших областях температура вночі та вдень коливатиметься в межах 5-10 градусів морозу.
На Приазов'ї, у Луганській області та у Криму буде трішечки тепліше – від 3 градусів морозу до 3 градусів тепла.
– Що буде з температурою повітря в перші дні лютого?
– Щодо неділі, 1 лютого, то ми очікуємо холодну погоду з температурою вночі 20-25 градусів морозу. Вдень -13-18.
У південних, Дніпропетровській, Донецькій та Луганській областях вночі до -17, вдень 8-13 градусів морозу.
У Криму та на Закарпатті протягом доби 0-8 градусів морозу.
І вже в понеділок, 2 лютого, по території України ми очікуємо на подальше посилення морозів на 2-6 градусів.
– Коли та в яких областях температура опуститься до "максимального мінуса"?
– Якщо так дивитися на ось ці найближчі дні – на 31 січня, 1 лютого, 2 лютого та 3-4 лютого – то найнижчі значення температури ми все ж таки очікуємо 3-4 лютого.
3 лютого дуже холодна погода буде з температурою вночі мінус 21-27 градусів.
У північній частині України, Полтавській та Харківській областях – місцями до -30.
Це є третім рівнем небезпечності – надзвичайний мороз. Червоний рівень.
Це у нас тут буде місцями, знову ж таки, локальне таке зниження.
У денні години ми очікуємо -14-20 градусів.
На Прикарпатті та у південних областях -14-20 градусів. Місцями до -23. Тоді, як вдень – 7-13 градусів морозу.
4 лютого вночі 16-22 градуси морозу, місцями до -25. У денні години -7-13.
Ну і, знову ж таки, на півдні країни та Прикарпатті буде, так би мовити (порівняно з іншими областями) трішки тепліше, -10-16. Вдень -1-7.
На Закарпатті -2-7, вдень – до +5.
– Чи варто під час похолодання чекати сильних поривів вітру?
– У найближчі кілька днів, якщо так подивитися... 31 січня вітер буде північно-східний, північний. У межах 7-12 метрів за секунду.
На північному сході країни – місцями пориви, 15-20 метрів за секунду (це саме 31 січня).
1 лютого в нас буде вітер переважно північний, в межах 5-10 метрів за секунду.
Проте вже 2 лютого вітер буде змінних напрямків. Тобто він буде постійно кудись змінюватися. Але його швидкість буде меншою, 3-8 метрів за секунду.
– Коли може бути послаблення морозів? Як сильно при цьому потеплішає?
– В цілому наразі, якщо дивитись на консультативний прогноз, орієнтовний (на який ми можемо поки що лише орієнтуватися, адже він може надалі звісно змінюватись), то температура буде (підніматись, – Ред.), починаючи з 5 лютого вночі... Морози будуть трішки слабшати.
Ми очікуємо -12-19 у більшості областей.
І лише на сході та північному сході країни до -25. Тобто так... -20-25... Це 5 лютого.
Вдень там буде -6-12 градусів морозу.
Проте на півдні та Прикарпатті країни – вночі -6-11, вдень -1-7.
Якщо дивитися надалі, то впродовж 6-9 лютого підвищення температури очікуємо на 3-6 градусів.
Тобто так, буде в нас таке послаблення морозів, доволі відчутне (по всіх областях України, – Ред.).
Але, знову ж таки, це ми дивимося на орієнтовний прогноз. Він такий, консультативний. Тобто він буде надалі все ж таки уточнюватись.
Нагадаємо, раніше в Українському гідрометеорологічному центрі показали, як полярне повітря затікає у наші широти, та пояснили, як воно впливає на погоду.
Тим часом начальниця Управління медичного забезпечення ДСНС України Наталія Яшан нагадала, що низькі температури можуть призвести до переохолодження та навіть обмороження.
Вона повідомила також, як вберегти здоров'я під час сильних холодів, як правильно надати за потреби першу допомогу та скільки часу можна перебувати на вулиці в мороз.
Крім того, ми розповідали, як допомогти тваринам і птахам взимку (щоб не нашкодити) та яке дивовижне природнє явище помітили українці під час сильних морозів у січні.
Читайте також, чи правда, що погодні умови взимку можуть впливати на погіршення якості повітря (його забруднення) у містах.