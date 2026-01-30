Екстремальний холод "червоного" рівня: коли та де в Україні буде пік морозу до -30°C

Головне:

Пік морозів: 3-4 лютого очікується екстремальне похолодання — у північних, Полтавській та Харківській областях до -30°C (червоний рівень небезпеки) .

3-4 лютого очікується екстремальне похолодання — у північних, Полтавській та Харківській областях до . Найближчі дні: 1 лютого температура впаде до -25°C вночі та -18°C вдень.

1 лютого температура впаде до -25°C вночі та -18°C вдень. Причина: Над Україною зіткнулися теплий балканський циклон та потужний скандинавський антициклон.

Над Україною зіткнулися теплий балканський циклон та потужний скандинавський антициклон. Опади та ожеледь: На дорогах очікується ожеледиця; у центральних та східних областях — налипання мокрого снігу, на півдні — значні дощі.

На дорогах очікується ожеледиця; у центральних та східних областях — налипання мокрого снігу, на півдні — значні дощі. Потепління: Послаблення морозів прогнозують лише з 5–6 лютого.

Пік екстримальних морозів в Україні може бути вже 3 лютого (інфографіка РБК-Україна)

– Від яких синоптичних процесів залежить погода в Україні сьогодні?

– Сьогодні над Україною розпочалась боротьба між активним південним теплим циклоном, який із півдня Балкан рухатиметься у північно-східному напрямку – через Чорне море і Крим на Приазов'я – і впливатиме на більшість областей...

Він буде боротись із потужним холодним антициклоном із центральних районів Скандинавії, що прямуватиме у південному напрямку.

Його вплив найбільше відчуватиметься у північній частині України.

Таким чином у північно-західних і більшості північних областей очікуємо сьогодні місцями на невеликий сніг та зниження температури протягом доби до 7-12 градусів морозу.

На півдні та південному сходу країни в нас дощить сьогодні. В Одеській і Миколаївській областях – місцями очікуємо на значний дощ.

Значення температури протягом доби коливатимуться сьогодні в межах 1-6 градусів тепла, в Криму - до +12.

Щодо інших областей, то випадатиме помірний мокрий сніг та дощ. У центральних і Харківській областях – утворюватиметься ожеледь та налипання мокрого снігу. Стовпчики термометрів впродовж доби сягатимуть 0-5 градусів морозу.

На дорогах країни, крім півдня та південного сходу, формуватиметься новий шар ожеледиці.

– Як зміниться погода в Україні найближчим часом?

– Надалі – у найближчі кілька днів – в Україні прогнозуємо ми різноманітну погоду. Як по території, так і по датах.

31 січня територія України залишатиметься ареною боротьби між південним теплим циклоном (з центром над Приазов'ям) і потужним холодним антициклоном (з центром, що вже розташувався над Фінляндією).

Виступ антициклону визначатиме у західних, північних, Вінницькій і Черкаській областях погоду без опадів, з помірним морозом.

На решті території ще господарюватиме циклон з атмосферними фронтами, зумовлюючи сніг. На південному сході країни – з дощем.

У південних і Дніпропетровській областях утворюватиметься ожеледь та налипання мокрого снігу. Тож там, знову ж таки, треба бути уважними та обережними.

– Де буде найхолодніше в суботу, 31 січня?

– Щодо температурного режиму, то у наступні кілька діб він буде доволі суворий.

Адже за рахунок надходження холодного повітря з полем високого атмосферного тиску з півночі завтра, 31 січня, у західних, північних, Вінницькій і Черкаській областях температура вночі знизиться до 12-17 градусів.

У денні години очікуємо в межах 9-14 градусів морозу.

Лише на Закарпатті, за рахунок впливу гір (як захисного бар'єру від холодного північного повітря) значення температури протягом доби будуть близько нуля градусів.

У всіх інших областях температура вночі та вдень коливатиметься в межах 5-10 градусів морозу.

На Приазов'ї, у Луганській області та у Криму буде трішечки тепліше – від 3 градусів морозу до 3 градусів тепла.

– Що буде з температурою повітря в перші дні лютого?

– Щодо неділі, 1 лютого, то ми очікуємо холодну погоду з температурою вночі 20-25 градусів морозу. Вдень -13-18.

У південних, Дніпропетровській, Донецькій та Луганській областях вночі до -17, вдень 8-13 градусів морозу.

У Криму та на Закарпатті протягом доби 0-8 градусів морозу.

І вже в понеділок, 2 лютого, по території України ми очікуємо на подальше посилення морозів на 2-6 градусів.

– Коли та в яких областях температура опуститься до "максимального мінуса"?

– Якщо так дивитися на ось ці найближчі дні – на 31 січня, 1 лютого, 2 лютого та 3-4 лютого – то найнижчі значення температури ми все ж таки очікуємо 3-4 лютого.

3 лютого дуже холодна погода буде з температурою вночі мінус 21-27 градусів.

У північній частині України, Полтавській та Харківській областях – місцями до -30.

Це є третім рівнем небезпечності – надзвичайний мороз. Червоний рівень.

Це у нас тут буде місцями, знову ж таки, локальне таке зниження.

У денні години ми очікуємо -14-20 градусів.

На Прикарпатті та у південних областях -14-20 градусів. Місцями до -23. Тоді, як вдень – 7-13 градусів морозу.

4 лютого вночі 16-22 градуси морозу, місцями до -25. У денні години -7-13.

Ну і, знову ж таки, на півдні країни та Прикарпатті буде, так би мовити (порівняно з іншими областями) трішки тепліше, -10-16. Вдень -1-7.

На Закарпатті -2-7, вдень – до +5.

У середу, 4 лютого, в Україні все ще буде дуже холодно (інфографіка РБК-Україна)

– Чи варто під час похолодання чекати сильних поривів вітру?

– У найближчі кілька днів, якщо так подивитися... 31 січня вітер буде північно-східний, північний. У межах 7-12 метрів за секунду.

На північному сході країни – місцями пориви, 15-20 метрів за секунду (це саме 31 січня).

1 лютого в нас буде вітер переважно північний, в межах 5-10 метрів за секунду.

Проте вже 2 лютого вітер буде змінних напрямків. Тобто він буде постійно кудись змінюватися. Але його швидкість буде меншою, 3-8 метрів за секунду.

– Коли може бути послаблення морозів? Як сильно при цьому потеплішає?

– В цілому наразі, якщо дивитись на консультативний прогноз, орієнтовний (на який ми можемо поки що лише орієнтуватися, адже він може надалі звісно змінюватись), то температура буде (підніматись, – Ред.), починаючи з 5 лютого вночі... Морози будуть трішки слабшати.

Ми очікуємо -12-19 у більшості областей.

І лише на сході та північному сході країни до -25. Тобто так... -20-25... Це 5 лютого.

Вдень там буде -6-12 градусів морозу.

Проте на півдні та Прикарпатті країни – вночі -6-11, вдень -1-7.

Якщо дивитися надалі, то впродовж 6-9 лютого підвищення температури очікуємо на 3-6 градусів.

Тобто так, буде в нас таке послаблення морозів, доволі відчутне (по всіх областях України, – Ред.).

Але, знову ж таки, це ми дивимося на орієнтовний прогноз. Він такий, консультативний. Тобто він буде надалі все ж таки уточнюватись.