Экстремальный холод "красного" уровня: когда и где в Украине будет пик мороза до -30°C

Главное:

Пик морозов: 3–4 февраля ожидается экстремальное похолодание – в северных, Полтавской и Харьковской областях до -30°C (красный уровень опасности).

3–4 февраля ожидается экстремальное похолодание – в северных, Полтавской и Харьковской областях до Ближайшие дни: 1 февраля температура упадет до -25°C ночью и -18°C днем.

1 февраля температура упадет до -25°C ночью и -18°C днем. Причина: Над Украиной столкнулись теплый балканский циклон и мощный скандинавский антициклон.

Над Украиной столкнулись теплый балканский циклон и мощный скандинавский антициклон. Осадки и гололедица: На дорогах ожидается гололедица; в центральных и восточных областях – налипание мокрого снега, на юге – значительные дожди.

На дорогах ожидается гололедица; в центральных и восточных областях – налипание мокрого снега, на юге – значительные дожди. Потепление: Ослабление морозов прогнозируется только с 5–6 февраля.

Пик экстремальных морозов в Украине может быть уже 3 февраля (инфографика РБК-Украина)

– От каких синоптических процессов зависит погода в Украине сегодня?

– Сегодня над Украиной началась борьба между активным южным теплым циклоном, который с юга Балкан будет двигаться в северо-восточном направлении – через Черное море и Крым на Приазовье – и будет влиять на большинство областей...

Он будет бороться с мощным холодным антициклоном из центральных районов Скандинавии, который будет двигаться в южном направлении.

Его влияние больше всего будет ощущаться в северной части Украины.

Таким образом в северо-западных и большинстве северных областей ожидаем сегодня местами небольшой снег и снижение температуры в течение суток до 7-12 градусов мороза.

На юге и юго-востоке страны у нас дождь сегодня. В Одесской и Николаевской областях – местами ожидаем значительный дождь.

Значения температуры в течение суток будут колебаться сегодня в пределах 1-6 градусов тепла, в Крыму – до +12.

Что касается других областей, то будет выпадать умеренный мокрый снег и дождь. В центральных и Харьковской областях – будет образовываться гололед и налипание мокрого снега. Столбики термометров в течение суток будут достигать 0-5 градусов мороза.

На дорогах страны, кроме юга и юго-востока, будет формироваться новый слой гололеда.

– Как изменится погода в Украине в ближайшее время?

– В дальнейшем – в ближайшие несколько дней – в Украине прогнозируем мы разнообразную погоду. Как по территории, так и по датам.

31 января территория Украины будет оставаться ареной борьбы между южным теплым циклоном (с центром над Приазовьем) и мощным холодным антициклоном (с центром, который уже расположился над Финляндией).

Выступление антициклона будет определять в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях погоду без осадков, с умеренным морозом.

На остальной территории еще будет хозяйничать циклон с атмосферными фронтами, обуславливая снег. На юго-востоке страны - с дождем.

В южных и Днепропетровской областях будет образовываться гололед и налипание мокрого снега. Поэтому там, опять же, нужно быть внимательными и осторожными.

– Где будет холоднее всего в субботу, 31 января?

– Что касается температурного режима, то в следующие несколько суток он будет довольно суровый.

Ведь за счет поступления холодного воздуха с полем высокого атмосферного давления с севера завтра, 31 января, в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях температура ночью снизится до 12-17 градусов.

В дневные часы ожидаем в пределах 9-14 градусов мороза.

Только на Закарпатье, за счет влияния гор (как защитного барьера от холодного северного воздуха) значения температуры в течение суток будут около нуля градусов.

Во всех остальных областях температура ночью и днем будет колебаться в пределах 5-10 градусов мороза.

На Приазовье, в Луганской области и в Крыму будет немного теплее – от 3 градусов мороза до 3 градусов тепла.

– Что будет с температурой воздуха в первые дни февраля?

Что касается воскресенья, 1 февраля, то мы ожидаем холодную погоду с температурой ночью 20-25 градусов мороза. Днем -13-18.

В южных, Днепропетровской, Донецкой и Луганской областях ночью до -17, днем 8-13 градусов мороза.

В Крыму и на Закарпатье в течение суток 0-8 градусов мороза.

И уже в понедельник, 2 февраля, по территории Украины мы ожидаем дальнейшее усиление морозов на 2-6 градусов.

– Когда и в каких областях температура опустится до "максимального минуса"?

– Если так смотреть на вот эти ближайшие дни – на 31 января, 1 февраля, 2 февраля и 3-4 февраля – то самые низкие значения температуры мы все же ожидаем 3-4 февраля.

3 февраля очень холодная погода будет с температурой ночью минус 21-27 градусов.

В северной части Украины, Полтавской и Харьковской областях – местами до -30.

Это является третьим уровнем опасности - чрезвычайный мороз. Красный уровень.

Это у нас здесь будет местами, опять же, локальное такое снижение.

В дневные часы мы ожидаем -14-20 градусов.

На Прикарпатье и в южных областях -14-20 градусов. Местами до -23. Тогда как днем - 7-13 градусов мороза.

4 февраля ночью 16-22 градуса мороза, местами до -25. В дневные часы -7-13.

Ну и, опять же, на юге страны и Прикарпатье будет, так сказать (по сравнению с другими областями), немного теплее, -10-16. Днем -1-7.

На Закарпатье -2-7, днем – до +5.

В среду, 4 февраля, в Украине все еще будет очень холодно (инфографика РБК-Украина)

– Стоит ли во время похолодания ждать сильных порывов ветра?

– В ближайшие несколько дней, если так посмотреть... 31 января ветер будет северо-восточный, северный. В пределах 7-12 метров в секунду.

На северо-востоке страны – местами порывы, 15-20 метров в секунду (это именно 31 января).

1 февраля у нас будет ветер преимущественно северный, в пределах 5-10 метров в секунду.

Однако уже 2 февраля ветер будет переменных направлений. То есть он будет постоянно куда-то меняться. Но его скорость будет меньше, 3-8 метров в секунду.

– Когда может быть ослабление морозов? Как сильно при этом потеплеет?

– В целом пока что, если смотреть на консультативный прогноз, ориентировочный (на который мы можем пока только ориентироваться, ведь он может в дальнейшем конечно меняться), то температура будет (подниматься, – Ред.), начиная с 5 февраля ночью... Морозы будут немного ослабевать.

Мы ожидаем -12-19 в большинстве областей.

И только на востоке и северо-востоке страны до -25. То есть так... -20-25... Это 5 февраля.

Днем там будет -6-12 градусов мороза.

Однако на юге и Прикарпатье страны – ночью -6-11, днем -1-7.

Если смотреть в дальнейшем, то в течение 6-9 февраля повышение температуры ожидаем на 3-6 градусов.

То есть да, будет у нас такое ослабление морозов, довольно ощутимое (по всем областям Украины, – Ред.).

Но, опять же, это мы смотрим на ориентировочный прогноз. Он такой, консультативный. То есть он будет в дальнейшем все же уточняться.