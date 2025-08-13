Екстремальна спека нищить тропічних птахів: навіть у заповідниках популяції падають удвічі

Тропічні ліси Центральної та Південної Америки, савани північної Австралії та інші екваторіальні регіони - домівка тисяч видів птахів, від ара і туканів до крихітних колібрі. Вони звикли до спекотного й вологого клімату, але нині опинилися під загрозою виживання.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на CNN .

Як спека нищить птахів

Нове дослідження, опубліковане в Nature Ecology and Evolution, показало: кількість небезпечно спекотних днів у тропіках зараз удесятеро більша, ніж 40 років тому. Це призвело до зменшення популяцій тропічних птахів на 25-38% за період із 1950 по 2020 рік.

Вчені проаналізували понад 90 тисяч наукових спостережень за більш ніж 3 тисячами популяцій птахів, порівняли їх із метеоданими з 1940 року та відсіяли вплив інших факторів, аби побачити, як саме зміна клімату та екстремальна спека б’ють по пташиному світу.

Найбільше страждають тропіки

Ефект виявився особливо руйнівним для видів, що мешкають на широтах нижче 23 градусів північної та південної широти. У двох заповідних тропічних лісах у Панамі та Амазонії чисельність багатьох видів упала більш ніж удвічі за останні десятиліття.

Птахи не можуть потіти, тож у спеку намагаються скидати тепло, задихаючись або оголюючи ділянки шкіри. Це може призвести до зневоднення, втрати орієнтації, пошкодження органів чи навіть загибелі. Під загрозою опиняється і розмноження.

"Ідеальний шторм" для зникнення

За словами професора Університету Квінсленда Джеймса Вотсона, тропічні птахи особливо вразливі, бо часто мають невеликі популяції й еволюційно пристосовані до вузького діапазону температур. Підвищення навіть на кілька градусів виходить за межі їхнього "комфортного коридору".

Директор зі стратегії охорони птахів BirdLife Australia Голо Маурер називає ситуацію "майже ідеальним штормом" і наголошує: навіть охоронювані території не врятують види від кліматичної кризи.

Сигнал тривоги для всього світу

Дослідники закликають боротися з головною причиною - викидами парникових газів. Інакше людство ризикує втратити значну частину пташиного різноманіття планети.

"Ми не можемо сидіти склавши руки. Зміна клімату вдарить навіть по тих куточках, які здаються недоторканними", - наголосив Маурер.