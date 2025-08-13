Экстремальная жара уничтожает тропических птиц: даже в заповедниках популяции падают вдвое
Тропические леса Центральной и Южной Америки, саванны северной Австралии и другие экваториальные регионы - дом тысяч видов птиц, от ара и туканов до крошечных колибри. Они привыкли к жаркому и влажному климату, но сейчас оказались под угрозой выживания.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Как жара уничтожает птиц
Новое исследование, опубликованное в Nature Ecology and Evolution, показало: количество опасно жарких дней в тропиках сейчас в десять раз больше, чем 40 лет назад. Это привело к уменьшению популяций тропических птиц на 25-38% за период с 1950 по 2020 год.
Ученые проанализировали более 90 тысяч научных наблюдений за более чем 3 тысячами популяций птиц, сравнили их с метеоданными с 1940 года и отсеяли влияние других факторов, чтобы увидеть, как именно изменение климата и экстремальная жара бьют по птичьему миру.
Больше всего страдают тропики
Эффект оказался особенно разрушительным для видов, обитающих на широтах ниже 23 градусов северной и южной широты. В двух заповедных тропических лесах в Панаме и Амазонии численность многих видов упала более чем вдвое за последние десятилетия.
Птицы не могут потеть, поэтому в жару пытаются сбрасывать тепло, задыхаясь или обнажая участки кожи. Это может привести к обезвоживанию, потере ориентации, повреждению органов или даже гибели. Под угрозой оказывается и размножение.
"Идеальный шторм" для исчезновения
По словам профессора Университета Квинсленда Джеймса Уотсона, тропические птицы особенно уязвимы, потому что часто имеют небольшие популяции и эволюционно приспособлены к узкому диапазону температур. Повышение даже на несколько градусов выходит за пределы их "комфортного коридора".
Директор по стратегии охраны птиц BirdLife Australia Голо Маурер называет ситуацию "почти идеальным штормом" и подчеркивает: даже охраняемые территории не спасут виды от климатического кризиса.
Сигнал тревоги для всего мира
Исследователи призывают бороться с главной причиной - выбросами парниковых газов. Иначе человечество рискует потерять значительную часть птичьего разнообразия планеты.
"Мы не можем сидеть сложа руки. Изменение климата ударит даже по тем уголкам, которые кажутся неприкосновенными", - подчеркнул Маурер.
