Экстремальная жара уничтожает тропических птиц: даже в заповедниках популяции падают вдвое

Среда 13 августа 2025 13:04
Экстремальная жара уничтожает тропических птиц: даже в заповедниках популяции падают вдвое Тропические птицы оказались под угрозой (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

Тропические леса Центральной и Южной Америки, саванны северной Австралии и другие экваториальные регионы - дом тысяч видов птиц, от ара и туканов до крошечных колибри. Они привыкли к жаркому и влажному климату, но сейчас оказались под угрозой выживания.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Как жара уничтожает птиц

Новое исследование, опубликованное в Nature Ecology and Evolution, показало: количество опасно жарких дней в тропиках сейчас в десять раз больше, чем 40 лет назад. Это привело к уменьшению популяций тропических птиц на 25-38% за период с 1950 по 2020 год.

Ученые проанализировали более 90 тысяч научных наблюдений за более чем 3 тысячами популяций птиц, сравнили их с метеоданными с 1940 года и отсеяли влияние других факторов, чтобы увидеть, как именно изменение климата и экстремальная жара бьют по птичьему миру.

Больше всего страдают тропики

Эффект оказался особенно разрушительным для видов, обитающих на широтах ниже 23 градусов северной и южной широты. В двух заповедных тропических лесах в Панаме и Амазонии численность многих видов упала более чем вдвое за последние десятилетия.

Птицы не могут потеть, поэтому в жару пытаются сбрасывать тепло, задыхаясь или обнажая участки кожи. Это может привести к обезвоживанию, потере ориентации, повреждению органов или даже гибели. Под угрозой оказывается и размножение.

"Идеальный шторм" для исчезновения

По словам профессора Университета Квинсленда Джеймса Уотсона, тропические птицы особенно уязвимы, потому что часто имеют небольшие популяции и эволюционно приспособлены к узкому диапазону температур. Повышение даже на несколько градусов выходит за пределы их "комфортного коридора".

Директор по стратегии охраны птиц BirdLife Australia Голо Маурер называет ситуацию "почти идеальным штормом" и подчеркивает: даже охраняемые территории не спасут виды от климатического кризиса.

Сигнал тревоги для всего мира

Исследователи призывают бороться с главной причиной - выбросами парниковых газов. Иначе человечество рискует потерять значительную часть птичьего разнообразия планеты.

"Мы не можем сидеть сложа руки. Изменение климата ударит даже по тем уголкам, которые кажутся неприкосновенными", - подчеркнул Маурер.

Читайте также о том, какие экзотические птицы могут поселиться в Украине из-за изменения климата.

Ранее мы делились большим интервью с орнитологом Александром Пономаренко о том, что происходит с птичьим миром в Украине во время войны, почему исчезают воробьи и есть ли угрозы для краснокнижных видов.

