Не тільки фламінго. Які екзотичні птахи переселяться в Україну через зміну клімату

Через глобальне потепління Україна вже поступово змінюється: зими стають м'якшими, літо - спекотнішим і посушливішим, а південь країни наближається до напівпустельних умов. Разом із цим змінюється і фауна. У нас з’являються нові, нетипові для регіону птахи - наприклад, рожеві фламінго.

Про те, які екзотичні види можуть у найближчі десятиліття оселитися в Україні, як зміниться фауна степу й півдня і чи варто чекати на колібрі, в інтерв’ю РБК-Україна розповів орнітолог, кандидат біологічних наук, старшого наукового співробітника природного заповідника "Дніпровсько-Орільський" Олександр Пономаренко.

Замість степу - напівпустеля: чого чекати від змін клімату

За словами орнітолога, кліматичні зміни в Україні мають чіткий вектор: теплішає і зменшується кількість вологи. Поступовому ми рухаємось до спустелювання. Особливо це помітно на півдні, де внаслідок підриву Каховської ГЕС порушено всю зрошувальну систему.

"Ця територія зараз іде до опустелювання. Через 50 років ми можемо опинитися у зоні ризикованого землеробства. Влітку на півдні температура сягатиме +45-50 градусів. Якщо ми не стримуватимемо ці процеси штучно - зеленими насадженнями, лісосмугами – то побачимо справжню напівпустелю", - каже Пономаренко.

У таких умовах на південь України почнуть проникати птахи з Азії та Близького Сходу - види, які добре почуваються в спекотному та сухому кліматі.

Рожевий фламінго вже гніздиться в Україні

Перший приклад уже є - це рожевий фламінго. Якщо ще 10 років тому його поява в Україні вважалася неможливою, то з 2020 року ситуація змінилась.

"У 2020-2021 роках були перші прильоти рожевих фламінго на Сиваш. Тоді спроба гніздування була невдалою. Але через м’які зими й раннє прогрівання водойм на Одещині птахи знайшли місця з потрібною кормовою базою. Тепер вони успішно гніздяться в Тузлівських лиманах", - розповідає науковець.

За його словами, фламінго селяться на солоних теплих водоймах із багатим планктоном - саме такий клімат поступово формується на півдні України.

570 дорослих фламінго поселились у Тузлівських лиманах у 2023 році (фото: Facebook.com/Національний парк "Тузлівські лимани")

Горобці з Азії та пустельні кам’янки

З продовженням потепління до нас можуть завітати ще кілька нетипових видів, які зазвичай мешкають у пустельних і напівпустельних регіонах.

"Очікуємо прихід видів кам’янок, чорногрудих горобців - таких птахів можна побачити в Ізраїлі та Казахстані. Вони звикли до спекотного клімату та маловоддя", - пояснює Пономаренко.

Однак точне передбачення, які саме птахи з’являться і де, дати важко - надто багато залежить від людської діяльності: впливу війни, руйнування екосистем, чи навпаки - зусиль із відновлення довкілля.

Папуга Крамера вже живе у Чернівцях

Ще один несподіваний "мігрант" - папуга Крамера. Цей зелений гучний птах давно освоїв міста Західної Європи, і тепер з’явився в Україні.

"Він походить із південно-східної Азії, живе у Туреччині, їсть зерно, комах і навіть яйця з чужих гнізд. Ареал розширює активно. До України ці папуги потрапили не з Криму, як очікували, а через Європу – їх часто тримають у клітках, але через агресивний характер багато людей просто викидають їх на вулицю. І птахи прижились", - розповідає орнітолог.

Наразі цих папуг вже спостерігали в Чернівцях.

Чи переселяться в Україну колібрі

Навіть глобальні зміни клімату в Україні не призведуть до того, що колібрі оселяться у нас. Вони живуть лише в Америці, прив’язані до тропічних рослин і квітів, що постійно цвітуть і продукують нектар. Перелетіти океан вони не здатні.

"Багато хто надсилає мені фото й відео "колібрі", але насправді це метелики - бражники язикани. Вони літають як колібрі, зависають у повітрі, мають довгий хоботок, але вдвічі-тричі менші за справжніх птахів", - уточнює Пономаренко.