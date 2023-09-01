Екстрадиція ухилянтів в Україну: юрист пояснив, чи спрацює це на практиці

"Потрібна політична воля": чи повертатимуть з-за кордону ухилянтів

В Україні й раніше діяв механізм екстрадиції стосовно осіб, які вчинили те чи інше кримінальне правопорушення, нагадує Сергій Савинський.

"Щоб ініціювати кримінальну справу, треба довести, що висновки військово-лікарської комісії з 24 лютого 2022 року були підробленими. І визначити, що видані військовозобов'язаним довідки були підроблені й вони або отримали відстрочку, або взагалі були виключені з військового обліку. І потім, використовуючи підроблену довідку, виїхали за кордон. Тоді щодо них буде ініційоване кримінальне провадження”, – пояснює він.

Тут є як мінімум два варіанти кримінального провадження: або за використання підробленої довідки або за незаконний перетин кордону.

"Мабуть, більш правильно кваліфікувати саме в контексті підробленої довідки. Оскільки вони будуть підозрюваними у кримінальному провадженні, то у них може бути застосований механізм екстрадиції. І щодо таких осіб буде подано запит до країни – місця їхнього перебування, якщо в України є відповідні домовленості з тією країною, де ті перебувають”, – додає юрист.

Фото: Україна може запросити екстрадицію людей, які виїхали за кордон за підробленими документами ВЛК, практично в будь-якій країні світу (Getty Images)

Цей механізм може бути запущений, але як саме це буде працювати на практиці, поки важко сказати, каже юрист.

"Це з одного боку може сприйматися як певний популізм. З іншого боку, запит, фронту на людський ресурс дуже великий. Тому, можливо, такі дії й справді будуть відбуватися. З цього приводу дуже багато різних інформаційних приводів, і прогнози робити важко. Хоча все можливо бути, особливо в такий час. Щоб це активно запрацювало, потрібна й політична воля", – говорить він.

Юрист допускає, що спершу механізм екстрадиції ухилянтів можуть застосовувати у якихось гучних медійних випадках. Втім, щоб це запрацювало, додаткових норм розробляти не потрібно: екстрадиція тих, кого підозрюють у вчиненні злочину, і так діє.

"Механізм є, можливо, немає тільки політичної волі й акценту правоохоронного сектору на цю ситуацію. Адже в країні дійсно є багато чим займатися, окрім ухилянтів. Але питання роботи ВЛК і того, які там реалізують корупційні схеми, дуже болюче. Окрім боротьби з зовнішнім агресором та відновлення контролю над окупованими територіями, боротьба з корупцією теж має бути одним із пріоритетів. Тому акцент на цьому я вважаю правильним", – пояснює Сергій Савинський

Але він вважає, що реалізація такої схеми затягнеться на довгі роки.

"У кримінального провадження є певні стадії. Дослідження та збір доказів - це не може відбутися часом дуже швидко. Треба дослідити, встановити передумови видачі факту незаконних довідок. Щоб встановити, що довідка підроблена, треба провести медичний огляд цієї людини. А для цього треба, щоб вона приїхала. Це цілий комплекс дій, і є різні нюанси. Тому сказати про те, що завтра з-за кордону повернуть всіх ухилянтів – ні, такого не буде", – зауважує він.