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Веніславський про перевірки довідок ВЛК: мова може йти про десятки тисяч людей

Київ, Середа 30 серпня 2023 21:20
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Веніславський про перевірки довідок ВЛК: мова може йти про десятки тисяч людей Фото: Федір Веніславський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Купівля фальшивих довідок про непридатність до військової служби є злочином. Правоохоронцям, ймовірно, доведеться перевірити тисячі довідок, які були видані військово-лікарськими комісіями з лютого 2022 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника президента у ВР, члена комітету парламенту з питань безпеки і оборони Федора Веніславського в ефірі телемарафону.

"Ці дві складових (діяльність ТЦК та ВЛК, - ред.) проведення мобілізаційних заходів в Україні, точніше порушення, які супроводжують ці дві складові, набувають загроз національній безпеці", - сказав він.

При цьому Веніславський наголосив, що українці, які намагаються уникнути мобілізації за допомогою купівлі фальшивих документів, зокрема, довідок військово-лікарських комісій про непридатність до служби в армії, беруть участь у злочині.

"Я думаю, що мова може йти про десятки тисяч людей, які були визнані непридатними до військової служби. Звичайно, ми не можемо говорити, що всі були необґрунтовано визнані непридатними, але значна частина - це громадяни, які намагалися через корупційні схеми уникнути призову", - зазначив нардеп.

Рішення ВЛК перевірять

Президент України Володимир Зеленський провів засідання РНБО, головною темою якого стали військово-лікарські комісії.

На засіданні було ухвалене рішення перевірити довідки про інвалідність та непридатність до служби в армії, які військово-лікарські комісії видали за час повномасштабної агресії. Зокрема, також перевірять тих осіб, які на підставі цих документів виїхали з України.

Крім того, в Україні планують цифровізувати ВЛК, щоб унеможливити корупцію, та спростити процедуру проходження комісії.

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