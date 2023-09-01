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Экстрадиция уклонистов в Украину: юрист объяснил, сработает ли это на практике

Фото: Проверки на украинской границе (Getty Images)
Автор: Катерина Гончарова

Украинские правоохранители могут запросить экстрадицию людей, выехавших за границу по поддельным документам ВЛК, практически в любой стране мира. Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"В любой фактически (кроме России, возможно) стране мира наши правоохранительные органы могут прийти и запросить экстрадицию таких людей и привезти их в Украину, чтобы они несли соответствующую ответственность", – отметил Арахамия.

Как может работать механизм экстрадиции и начнут ли вскоре возвращать из-за границы незаконно выехавших из Украины уклонистов, в комментарии РБК-Украина рассказал юрист юридической фирмы Gracers Сергей Савинский.

"Нужна политическая воля": будут ли возвращать из-за границы уклонистов

В Украине и раньше действовал механизм экстрадиции в отношении лиц, совершивших то или иное уголовное правонарушение, напоминает Сергей Савинский.

"Чтобы инициировать уголовное дело, нужно доказать, что выводы военно-врачебной комиссии с 24 февраля 2022 года были поддельными. И определить, что выданные военнообязанными справки были подделаны и они либо получили отсрочку, либо вообще были исключены из военного учета. И затем, используя поддельную справку, уехали за границу. Тогда в отношении их будет инициировано уголовное производство", – объясняет он.

Здесь есть как минимум два варианта уголовного производства: либо за использование подложной справки, либо за незаконное пересечение границы.

"Пожалуй, более правильно квалифицировать именно в контексте поддельной справки. Поскольку они будут подозреваемыми в уголовном производстве, то у них может быть применен механизм экстрадиции. И в отношении таких лиц будет подан запрос в страну – место их пребывания, если у Украины есть соответствующие договоренности с той страной, где они находятся”, – добавляет юрист.

Фото: Украина может запросить экстрадицию людей, выехавших за границу по поддельным документам ВЛК, практически в любой стране мира (Getty Images)

Этот механизм может быть запущен, но как именно это будет работать на практике, пока трудно сказать, говорит юрист.

"Это с одной стороны может восприниматься как определенный популизм. С другой стороны, запрос, фронта на человеческий ресурс очень большой. Поэтому, возможно, такие действия действительно будут происходить. По этому поводу очень много разных информационных поводов, и прогнозы делать трудно. Хотя все возможно быть, особенно в такое время. Чтобы это активно заработало, нужна и политическая воля", – говорит он.

Юрист допускает, что сначала механизм экстрадиции уклонистов могут применяться в каких-то громких медийных случаях. Впрочем, чтобы это заработало, дополнительных норм разрабатывать не нужно: экстрадиция подозреваемых в совершении преступления и так действует.

"Механизм есть, возможно, нет только политической воли и акцента правоохранительного сектора на эту ситуацию. Ведь в стране действительно есть многое заниматься, кроме уклонистов. Но вопрос работы ВЛК и того, какие там реализуют коррупционные схемы, очень болезненный. Кроме борьбы с внешним агрессором и возобновления контроля над оккупированными территориями, борьба с коррупцией тоже должна быть одним из приоритетов. Поэтому акцент на этом я считаю правильным", – объясняет Сергей Савинский.

Однако он считает, что реализация такой схемы затянется на долгие годы.

"У уголовного производства есть определенные стадии. Исследование и сбор доказательств – это не может произойти очень быстро. Нужно исследовать, установить предпосылки выдачи факта незаконных справок. Чтобы установить, что справка поддельная, нужно провести медицинский осмотр этого человека. А для этого нужно, чтобы он приехал. Это целый комплекс действий. Поэтому сказать о том, что завтра из-за границы вернут всех уклонистов – нет, такого не будет", – отмечает он.

Ранее на заседании СНБО было принято решение проверить справки об инвалидности и непригодности к службе в армии, выданные военно-врачебными комиссиями за время полномасштабной агрессии. В частности, также проверят лиц, которые с помощью этих документов уехали из Украины.

Вскоре после этого представитель президента в ВР заявил, чтоправоохранителям, возможно, придется проверить тысячи справок, которые были выданы военно-врачебными комиссиями еще с февраля 2022 года.

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