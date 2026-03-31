Екстрадиція Міндіча: Офіс генпрокурора відправив запит до Ізраїлю

16:51 31.03.2026 Вт
2 хв
Матеріали справи налічують 24 томи
aimg Валерій Ульяненко aimg Юлія Акимова
Екстрадиція Міндіча: Офіс генпрокурора відправив запит до Ізраїлю Фото: Тимур Міндіч (djc.com.ua)

Офіс Генерального прокурора відправив запит на екстрадицію бізнесмена Тимура Міндіча до Міністерства юстиції Ізраїлю.

Про це у коментарі РБК-Україна розповіла речниця Офісу генпрокурора Мар'яна Гайовська-Ковбасюк.

"Після надходження клопотання НАБУ про видачу осіб в Україну, під час їх опрацювання виявлено низку процесуальних і технічних недоліків", - заявила вона.

Гайовська-Ковбасюк зазначила, що Офіс генпрокурора спільно з НАБУ опрацювали та доукомплектували 24 томи матеріалів, а також підготували і переклали текст запиту.

"Після остаточного усунення недоліків і помилок запит про видачу скеровано до Міністерства юстиції Держави Ізраїль", - підкреслила речниця Офісу генпрокурора.

Що передувало

Абакумов раніше розповів, що НАБУ направило в Офіс генерального прокурора всі матеріали для екстрадиції Міндіча.

Водночас він зазначив, що вони досі не підписані, хоча документи перебувають там вже два тижні. Детектив також висловив сподівання, що ОГП підпише їх вже найближчим часом.

Справа "Мідас"

Нагадаємо, Тимур Міндіч - український бізнесмен, екс-співвласник студії "Квартал 95", який наразі перебуває у розшуку. Його пов'язують із масштабним корупційним скандалом у сфері енергетики (так званий "Міндічгейт" або операція "Мідас").

У листопаді 2025 року, за кілька годин до обшуків, Міндіч виїхав з України. Згодом журналісти розшукали його в Ізраїлі. Під час спілкування зі ЗМІ Міндіч назвав справу "медійним кейсом" і заперечив провину.

Зазначимо, НАБУ викрило діяльність злочинної групи, до якої входили чиновники та бізнесмени, у листопаді минулого року. Використовуючи службові зв’язки, фігуранти контролювали кадрові рішення, процеси закупівель та рух фінансів компанії.

Як з'ясували правоохоронці, члени угруповання брали відкати у контрагентів "Енергоатому". Пізніше гроші, які були отримані незаконним шляхом, відмивали в спеціальному офісі.

Хороших новин немає. Каллас зробила невтішну заяву про кредит для України
