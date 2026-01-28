ua en ru
Екссудді Тандиру дозволили вийти з СІЗО під заставу

Україна, Київ, Середа 28 січня 2026 14:59
Фото: екссуддя Олексій Тандир (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Акимова, Антон Корж

Святошинський районний суд Києва 28 січня продовжив запобіжний захід колишньому судді у справі про смертельну ДТП та загибель військового Нацгвардії України. Але дозволив йому вихід під заставу.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на коментар пресслужби суду.

Зазначається, що мова йде про справу колишнього судді Макарівського районного суду Київської області Олексія Тандира. У 2023 році екссуддя вчинив ДТП, внаслідок чого загинув військовий НГУ.

За клопотанням обвинувачення та рішенням Святошинського райсуду, Тандиру продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Але прохання прокурора суд задовольнив тільки частково.

Рішенням суду вперше дозволили Тандиру вийти під заставу. Сума застави, під яку колишній суддя зможе вийти з СІЗО, склала 119,88 млн гривень.

Нагадаємо, 26 травня 2023 року Олексій Тандир, керуючи автомобілем Lexus ES350, за кілька хвилин до початку комендантської години збив 22-річного військовослужбовця Національної гвардії Вадима Бондаренка. ДТП сталася на блокпості на в’їзді до Києва з боку Житомирської траси. Від отриманих травм нацгвардієць загинув на місці.

Після того, як обставини ДТП стали доступні широкому загалу, Тандира затримали та помістили до СІЗО. Припускається, що в момент аварії Тандир був напідпитку. Серед іншого, він намагався фальсифікувати результати аналізів.

Тільки у серпні 2024 року Тандира звільнили з посади судді Макарівського районного суду Київської області. Загалом йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Цікаво, що нещодавно Тандиру вдалося виграти справу проти Україну за позовом, який він подав у Європейський суд з прав людини. Останній визнав, що тримання Тандира під вартою без визначення застави нібито порушило так звані європейські стандарти свободи та безпеки. З огляду на це ЄСПЛ присудив Тандиру 2 100 євро компенсації та 250 євро відшкодування судових витрат.

