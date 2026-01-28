Экс-судье Тандыру разрешили выйти из СИЗО под залог

Святошинский районный суд Киева 28 января продлил меру пресечения бывшему судье по делу о смертельном ДТП и гибели военного Нацгвардии Украины. Но разрешил ему выход под залог.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий пресс-службы суда.

Отмечается, что речь идет о деле бывшего судьи Макаровского районного суда Киевской области Алексея Тандыра. В 2023 году экс-судья совершил ДТП, в результате чего погиб военный НГУ. По ходатайству обвинения и решением Святошинского райсуда, Тандыру продлена мера пресечения в виде содержания под стражей. Но просьбу прокурора суд удовлетворил только частично. Решением суда впервые разрешили Тандыру выйти под залог. Сумма залога, под которую бывший судья сможет выйти из СИЗО, составила 119,88 млн гривен.