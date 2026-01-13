Експрезиденту Південної Кореї загрожує смертна кара

Як відомо, 3 грудня 2024 року президент Південної Кореї Юн Сок Йоль запровадив у країні воєнний стан. Причиною він назвав необхідність захистити конституційний лад, одночасно звинувативши опозиційні сили у парламенті в прихильності до Північної Кореї та блокуванні роботи уряду.

Проте "військовий переворот" завершився повнім фіаско, оскільки військові навіть не змогли заблокувати парламент, щоб завадити парламентарям скасувати воєнний стан. Через масштабні мітинги біля входу до парламенту блокування будівлі було зірвано. Через шість годин президент скасував воєнний стан та попросив у народу вибачення.

Після цього Юн Сок Йолю спробували оголосити імпічмент, змусили піти у відставку, почали проти нього розслідування та заарештували через підозру в державній зраді. Затримати експрезидента вдалося лише з другої спроби, оскільки його охорона чинила опір.

Вже у березні суд Сеула звільнив Юн Сок Йоля з-під варти, але продовжив розгляд справи про заколот. У липні 2025 року експрезидента знову відправили під варту. А у листопаді оголосили про нове звинувачення - нібито у "допомозі ворожій державі", маючи на увазі КНДР.