Экс-президента Бразилии Болсонару отправили за решетку на 27 лет: что известно
Верховный суд Бразилии присудил бывшему президенту страны Жаиру Болсонару 27 лет заключения за попытку отменить результаты президентских выборов 2022 года и попытку убийства избранного президентом Лулы да Силвы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание G1 и CNN.
Четыре из пяти судей коллегии Верховного суда Бразилии проголосовали за осуждение Болсонару по всем пяти обвинениям по делу и назначили ему наказание в виде 27 лет и трех месяцев заключения.
Политик признан виновным в планировке государственного переворота, участии в вооруженной преступной организации, попытке силой свергнуть демократический строй Бразилии, совершении насильственных действий против государственных институтов и повреждении государственного имущества во время штурма правительственных зданий его сторонниками 8 января 2023 года.
По версии прокуроров, частью заговора планировалось возможное использование взрывчатки, военного оружия или яда для убийства левого президента Луиса Инасиу Лула да Силвы, его вице-президента Жеральдо Алкмина и судьи Верховного суда Александре де Мораеса, руководившего судебным процессом над Болсонару.
Суть обвинений
Основные доказательства против Болсонару касались его попыток остаться у власти после поражения на президентских выборах 2022 года в пользу Лула да Силвы.
Федеральная полиция заявила, что политик был "полностью проинформирован" о намерениях отменить результаты выборов, давлении на армию для вмешательства и даже создании параллельного "офиса управления кризисами" для руководства правительством.
Прокуроры утверждали, что заговор начался еще в 2021 году для подрыва доверия общественности к избирательной системе.
После поражения Болсонару на выборах 2022 года, обвиняемые пытались отменить результаты, заставляя сторонников политика выходить на улицы Бразилиа, где они штурмовали и совершали вандализм в трех правительственных зданиях 8 января 2023 года.
Мораес, который во вторник первый поддержал обвинение, заявил, что обвиняемые "совершили все уголовные преступления, инкриминируемые Генеральной прокуратурой". Судьи Флавио Дино, Кармен Лусия и Кристиано Занин поддержали вердикт Болсонару.
Адвокаты защиты еще могут подать апелляции, однако после их исчерпания решение становится окончательным, и любые тюремные сроки могут быть выполнены.
70-летний Болсонару и другие обвиняемые отрицали любые правонарушения. и называли весь судебный процесс политическим преследованием.
Дело Болсонару и санкции Трампа
Напомним, 5 сентября Верховный суд Бразилии отправил Болсонару под домашний арест за нарушение запрета использования соцсетей.
В июле президент США Дональд Трамп ввел 50% пошлины на импорт из Бразилии за судебный процесс над экс-президентом.
Администрация Трампа также ввела санкции против судьи Верховного суда Мораеса за "серьезные нарушения прав человека", и объявила ограничения на выдачу виз ему и другим судебным чиновникам за судебный процесс над Болсонару.
А в июле администрация Трампа начала торговое расследование против Бразилии, обвинив ее в недобросовестной практике и преследовании Болсонару.