Экс-президента Бразилии Болсонару отправили за решетку на 27 лет: что известно

Верховный суд Бразилии присудил бывшему президенту страны Жаиру Болсонару 27 лет заключения за попытку отменить результаты президентских выборов 2022 года и попытку убийства избранного президентом Лулы да Силвы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание G1 и CNN .

Четыре из пяти судей коллегии Верховного суда Бразилии проголосовали за осуждение Болсонару по всем пяти обвинениям по делу и назначили ему наказание в виде 27 лет и трех месяцев заключения.

Политик признан виновным в планировке государственного переворота, участии в вооруженной преступной организации, попытке силой свергнуть демократический строй Бразилии, совершении насильственных действий против государственных институтов и повреждении государственного имущества во время штурма правительственных зданий его сторонниками 8 января 2023 года.

По версии прокуроров, частью заговора планировалось возможное использование взрывчатки, военного оружия или яда для убийства левого президента Луиса Инасиу Лула да Силвы, его вице-президента Жеральдо Алкмина и судьи Верховного суда Александре де Мораеса, руководившего судебным процессом над Болсонару.

Суть обвинений

Основные доказательства против Болсонару касались его попыток остаться у власти после поражения на президентских выборах 2022 года в пользу Лула да Силвы.

Федеральная полиция заявила, что политик был "полностью проинформирован" о намерениях отменить результаты выборов, давлении на армию для вмешательства и даже создании параллельного "офиса управления кризисами" для руководства правительством.

Прокуроры утверждали, что заговор начался еще в 2021 году для подрыва доверия общественности к избирательной системе.

После поражения Болсонару на выборах 2022 года, обвиняемые пытались отменить результаты, заставляя сторонников политика выходить на улицы Бразилиа, где они штурмовали и совершали вандализм в трех правительственных зданиях 8 января 2023 года.

Мораес, который во вторник первый поддержал обвинение, заявил, что обвиняемые "совершили все уголовные преступления, инкриминируемые Генеральной прокуратурой". Судьи Флавио Дино, Кармен Лусия и Кристиано Занин поддержали вердикт Болсонару.

Адвокаты защиты еще могут подать апелляции, однако после их исчерпания решение становится окончательным, и любые тюремные сроки могут быть выполнены.

70-летний Болсонару и другие обвиняемые отрицали любые правонарушения. и называли весь судебный процесс политическим преследованием.