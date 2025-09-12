ua en ru
Пт, 12 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Экс-президента Бразилии Болсонару отправили за решетку на 27 лет: что известно

Пятница 12 сентября 2025 02:05
UA EN RU
Экс-президента Бразилии Болсонару отправили за решетку на 27 лет: что известно Фото: бывший президент Бразилии Жаир Болсонару (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Верховный суд Бразилии присудил бывшему президенту страны Жаиру Болсонару 27 лет заключения за попытку отменить результаты президентских выборов 2022 года и попытку убийства избранного президентом Лулы да Силвы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание G1 и CNN.

Четыре из пяти судей коллегии Верховного суда Бразилии проголосовали за осуждение Болсонару по всем пяти обвинениям по делу и назначили ему наказание в виде 27 лет и трех месяцев заключения.

Политик признан виновным в планировке государственного переворота, участии в вооруженной преступной организации, попытке силой свергнуть демократический строй Бразилии, совершении насильственных действий против государственных институтов и повреждении государственного имущества во время штурма правительственных зданий его сторонниками 8 января 2023 года.

По версии прокуроров, частью заговора планировалось возможное использование взрывчатки, военного оружия или яда для убийства левого президента Луиса Инасиу Лула да Силвы, его вице-президента Жеральдо Алкмина и судьи Верховного суда Александре де Мораеса, руководившего судебным процессом над Болсонару.

Суть обвинений

Основные доказательства против Болсонару касались его попыток остаться у власти после поражения на президентских выборах 2022 года в пользу Лула да Силвы.

Федеральная полиция заявила, что политик был "полностью проинформирован" о намерениях отменить результаты выборов, давлении на армию для вмешательства и даже создании параллельного "офиса управления кризисами" для руководства правительством.

Прокуроры утверждали, что заговор начался еще в 2021 году для подрыва доверия общественности к избирательной системе.

После поражения Болсонару на выборах 2022 года, обвиняемые пытались отменить результаты, заставляя сторонников политика выходить на улицы Бразилиа, где они штурмовали и совершали вандализм в трех правительственных зданиях 8 января 2023 года.

Мораес, который во вторник первый поддержал обвинение, заявил, что обвиняемые "совершили все уголовные преступления, инкриминируемые Генеральной прокуратурой". Судьи Флавио Дино, Кармен Лусия и Кристиано Занин поддержали вердикт Болсонару.

Адвокаты защиты еще могут подать апелляции, однако после их исчерпания решение становится окончательным, и любые тюремные сроки могут быть выполнены.

70-летний Болсонару и другие обвиняемые отрицали любые правонарушения. и называли весь судебный процесс политическим преследованием.

Дело Болсонару и санкции Трампа

Напомним, 5 сентября Верховный суд Бразилии отправил Болсонару под домашний арест за нарушение запрета использования соцсетей.

В июле президент США Дональд Трамп ввел 50% пошлины на импорт из Бразилии за судебный процесс над экс-президентом.

Администрация Трампа также ввела санкции против судьи Верховного суда Мораеса за "серьезные нарушения прав человека", и объявила ограничения на выдачу виз ему и другим судебным чиновникам за судебный процесс над Болсонару.

А в июле администрация Трампа начала торговое расследование против Бразилии, обвинив ее в недобросовестной практике и преследовании Болсонару.

Читайте РБК-Украина в Google News
Бразилия
Новости
МВФ увидел огромную "дыру" в финансировании Украины, - Bloomberg
МВФ увидел огромную "дыру" в финансировании Украины, - Bloomberg
Аналитика
Трамп жалеет Путина? Почему США так и не ввели санкции против России
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Трамп жалеет Путина? Почему США так и не ввели санкции против России