Екс-президент США розповів, у що грає на телефоні вже багато років

Багато хто з нас використовує смартфони для розваг і спілкування, граючи в популярні ігри на кшталт Wordle, Connections і Strands. Однак, як нещодавно зізналася одна дуже відома людина, вона грає лише в одну мобільну гру - і це та, про яку ви, найімовірніше, чули.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт CNET .

У що грає Барак Обама

Колишній президент США Барак Обама розповів, що єдина гра на його телефоні - Words With Friends.

Обама пояснив, що грає в цю словесну гру, щоб підтримувати дружні стосунки з давнім фотографом Білого дому Пітом Соуза.

"Я можу бути в розпалі переговорів щодо ядерного договору, і все одно, коли приходить повідомлення, думаю: цікаво, яке слово він [Піт] зіграв".

Words With Friends схожа з класичною настільною грою Scrabble, але безпосередньо з нею не пов'язана. Гра була випущена в 2009 році і належить компанії Zynga. Вона доступна на пристроях з iOS і Android.

Скріншот

Гравці по черзі створюють слова на ігровому полі, використовуючи свої сім букв, намагаючись набрати якомога більше очок і використовуючи бонусні клітини для подвоєння або потроєння результатів.

Станом на вівторок, Words With Friends посідає 14-те місце в списку безкоштовних словесних ігор Apple в App Store.