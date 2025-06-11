В Аргентині довічно усунули експрезидента Кіршнер від держпосад: що відомо

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Згідно з рішенням, суд затвердив вирок до шести років тюремного ув'язнення, а також довічну заборону обіймати державні посади.

Bloomberg зазначає, що Кіршнер, яка тепер може зіткнутися з неминучим арештом, була визнана винною у хабарництві у 2022 році, однак уникла тюремного терміну, оскільки користувалася імунітетом як чинний віцепрезидент.

Вирок було підтримано апеляцією 2024 року. Кіршнер вичерпала свої правові можливості, залишивши останнє слово за вищим судом Аргентини.

Сама політикиня назвала це рішення політично вмотивованим, заявивши прихильникам біля штаб-квартири своєї партії, що можновладці знають, що вони "єдині, хто може створити альтернативу", коли уряд президента Хав'єра Мілея "розвалиться".

Виклик до суду і плани експрезидента

За даними місцевих ЗМІ, суд викликав Кіршнер протягом наступних п'яти робочих днів. Однак у свої 72 роки вона має право на домашній арешт і навряд чи буде засуджена до тюремного ув'язнення.

Сама політикиня, представниця довго домінуючої партії, минулого тижня оголосила, що балотуватиметься на виборах до провінційного законодавчого органу в Буенос-Айресі у вересні.

Деякі експерти вважали, що це могло б надати їй імунітет або, принаймні, подовжити процес, однак постанова виключає таку можливість.

Хоч Кіршнер залишається одним із найпопулярніших лідерів опозиції в Аргентині, але рейтинги схвалення не настільки райдужні.

За даними останнього опитування LatAm Pulse, проведеного AtlasIntel для Bloomberg News, лише 33% ставляться до неї позитивно.

Зазначається, що експрезидентка згуртувала свою партію в міру наближення винесення рішення. Вона закликала прихильників "мобілізуватися" перед виборами, на яких Мілей має намір отримати більшість місць у Конгресі для ухвалення великих економічних реформ.

"Ця модель нежиттєздатна. Вони думають, що вирішать проблему, відправивши мене до в'язниці. Мене можуть посадити, але людям буде гірше з кожним днем", - сказала Кіршнер про уряд Мілея, виступаючи в понеділок перед прихильниками.