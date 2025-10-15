Экс-президент США рассказал, во что играет на телефоне уже много лет

Многие из нас используют смартфоны для развлечений и общения, играя в популярные игры вроде Wordle, Connections и Strands. Однако, как недавно признался один очень известный человек, он играет лишь в одну мобильную игру - и это та, о которой вы, скорее всего, слышали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт CNET .

Во что играет Барак Обама

Бывший президент США Барак Обама рассказал, что единственная игра на его телефоне - Words With Friends.

Обама объяснил, что играет в эту словесную игру, чтобы поддерживать дружеские отношения с давним фотографом Белого дома Питом Соуза.

"Я могу быть в разгаре переговоров по ядерному договору, и все равно, когда приходит уведомление, думаю: интересно, какое слово он [Пит] сыграл".

Words With Friends схожа с классической настольной игрой Scrabble, но напрямую с ней не связана. Игра была выпущена в 2009 году и принадлежит компании Zynga. Она доступна на устройствах с iOS и Android.

Скриншот

Игроки по очереди создают слова на игровом поле, используя свои семь букв, стараясь набрать как можно больше очков и используя бонусные клетки для удвоения или утроения результатов.

По состоянию на вторник, Words With Friends занимает 14-е место в списке бесплатных словесных игр Apple в App Store.