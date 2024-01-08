Експрезидент Німеччини закликав передати Україні далекобійні ракети Taurus

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю Bild .

Відповідаючи на запитання щодо постачання німецьких крилатих ракет Taurus Україні Ґаук заявив, що не існує жодної міжнародної правової заборони на надання збройної допомоги жертві агресії.

"Ось чому нам дозволено це робити. І ми повинні це зробити - використовуючи все, що є в нашому розпорядженні. Без жодних "якщо" і "але". Тому що перемога Росії поставить під загрозу в середньостроковій перспективі також безпеку інших європейських держав", - сказав він.

Колишній президент додав, що чинний канцлер Німеччини Олаф Шольц повинен запитувати себе, чи не відстає він від своєї сформульованої вимоги зробити все, щоб Росія не прийшла до переможного миру.

Ракети Taurus для України

У жовтні німецькі ЗМІ повідомляли, що уряд Німеччини не має планів постачати в Україну далекобійні ракети Taurus в найближчому майбутньому.

The Wall Street Journal писало, що Німеччина боїться прямої конфронтації з Росією. Берлін вважає, що для застосування ракет йому необхідно буде відправити своїх спеціалістів до України.

У вересні глава міноборони Німеччини Борис Пісторіус заявив про те, що постачання ATACMS з боку США для України не означатиме, що Берлін "розблокує" питання про передачу Taurus.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявляв, що Київ заплющить очі на небажання Німеччини передавати крилаті ракети Taurus, якщо Берлін забезпечить нашу державу додатковими системами ППО напередодні складної зими.