Куліба про відмову Німеччини передавати ракети: ми закриємо на це очі, якщо отримаємо ППО

Про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Welt .

"Ми готуємося до найжахливішої зими в історії. Тому ми закриємо очі, якщо не отримаємо (ракети – ред.) Taurus, але отримаємо системи ППО. Ми намагаємося захистити наші електростанції якнайкраще. Але російські вчаться. Вони ще раз перевірять нашу витривалість своїми ракетами. Але ми переможемо", - зазначив Кулеба.

За його словами, Україна все ж продовжує працювати над темою передачі крилатих ракет Taurus Україні.

"Німеччина завжди дотримується дуже високих моральних стандартів, але не береться до уваги, який величезний поворот вона вже зробила", - додав він.

Ракети Taurus для України

Україна вже кілька місяців просить Німеччину про передачу крилатих ракет Taurus. Таке озброєння здатне бити за цілями з відривом до 500 км.

Раніше в жовтні німецькі ЗМІ повідомляли, що уряд Німеччинине має планів постачати в Україну далекобійні ракети Taurus в найближчому майбутньому.

Перед цим видання The Wall Street Journal писало про те, що постачання ракет відкладають, оскільки Німеччина боїться прямої конфронтації з Росією. Берлін вважає, що для застосування ракет йому необхідно буде відправити своїх спеціалістів до України.

У вересні глава МЗС оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив про те, що постачання ATACMS з боку США для України не автоматично означатиме, що Берлін "розблокує" питання про передачу Taurus.