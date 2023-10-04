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Німеччина не планує передавати Україні ракети Taurus найближчим часом, - Bild

Берлін, Середа 04 жовтня 2023 21:45
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Німеччина не планує передавати Україні ракети Taurus найближчим часом, - Bild Фото: Німеччина не планує передавати Україні ракети Taurus найближчим часом (mbda-deutschland.de)
Автор: Іван Носальський

У уряду Німеччини немає планів постачати в Україну далекобійні ракети Taurus в найближчому майбутньому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.

Як пише видання, Німеччина ще не спрямовувала Україні офіційну відмову від поставок, але в непублічних обговореннях "дала зрозуміти, що ракети поки не поставлятимуть" .

Журналісти додають, що німецький канцлер Олаф Шольц залишає питання Taurus для України відкритим, але постачання вважаються вкрай малоймовірним у майбутньому.

У той же час, як уточнює Bild, представникам українського уряду на переговорах з німецькою стороною дали зрозуміти, що Німеччина хоче зробити все можливе для подальшого посилення протиповітряної оборони нашої країни, зокрема й передати більше ракет для ЗРК Patriot.

У Bild зазначають, що минулого тижня під час закритого засідання комітету із закордонних справ Шольца запитали, чому Франція та Британія вже передають крилаті ракети Україні, а Німеччина все ще ні.

За словами неназваних учасників засідання, Шольц відповів, що обидві країни "можуть робити те, що нам не дозволено, тому таке питання перед ними не стоїть".

Як припускають журналісти, канцлер міг мати на увазі надання Україні геоданих щодо ракетних цілей, а також можливої присутності німецьких фахівців "на землі" для обслуговування ракет.

"Представники німецького уряду також висловлювали стурбованість тим, що ракетами Taurus може бути вражений Керченський міст", - додає видання.

Ракети Taurus для України.

Нагадаємо, Україна вже кілька місяців просить Німеччину про постачання далекобійних ракет Taurus. Вони здатні бити по цілях на відстані до 500 км.

Як повідомляло нещодавно видання The Wall Street Journal, постачання ракет відкладають, оскільки Німеччина боїться прямої конфронтації з Росією. Берлін вважає, що для застосування ракет йому необхідно буде відправити своїх фахівців до України.

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