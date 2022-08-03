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Экспорт зерна даст Украине возможность прожить еще 2 месяца, - Зеленский

Новина українською →
Среда 03 августа 2022 15:17
Экспорт зерна даст Украине возможность прожить еще 2 месяца, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Блокирование Россией украинских портов наносит значительные потери как экономике Украины, так и мира. Экспорт продовольствия позволит вернуть около 10 млрд долларов в экономику государства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление президента Владимира Зеленского перед студентами Австралии.

"Экономика сегодня в коме. И мы должны всем миром, как врачи, сделать так, чтобы наша экономика дышала", - сказал он.

Зеленский отметил, что ежемесячный дефицит составляет 5 млрд долларов.

"Там (в портах - ред.), как минимум зерна на 10 млрд долларов, которые должны вернуться в нашу экономику... Это зерно предоставит нам возможность прожить еще 2 месяца. Для нас это важно, а Россия это блокирует, потому что понимает, что блокирование портов может привести к голоду и хаосу во многих странах", - добавил президент.

Напомним, вчера первый зерновоз с украинской кукурузой на борту прибыл в Стамбул. Судно перевозит 26 527 тонн кукурузы.

Группа инспекторов поднялась на борт Razoni. После осмотра судно покинет Босфор и направится в ливанский порт Триполи.

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