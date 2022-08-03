Експорт зерна дасть Україні можливість прожити ще 2 місяці, - Зеленський

Блокування Росією українських портів завдає значних втрат як економіці України, так і світу. Експорт продовольства дозволить повернути близько 10 млрд доларів в економіку держави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ президента Володимира Зеленського перед студентами Австралії.

"Економіка сьогодні в комі. І ми повинні всім світом, як лікарі, зробити так, щоб наша економіка дихала", - сказав він.

Зеленський зазначив, що щомісячний дефіцит складає 5 млрд доларів.

"Там (в портах - ред.), як мінімум зерна на 10 млрд доларів, які повинні повернутися в нашу економіку... Це зерно надасть нам можливість прожити ще 2 місяці. Для нас це важливо, а Росія це блокує, бо розуміє, що блокування портів може призвести до голоду та хаосу у багатьох країнах", - додав президент.