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Експорт зерна дасть Україні можливість прожити ще 2 місяці, - Зеленський

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Середа 03 серпня 2022 15:17
Експорт зерна дасть Україні можливість прожити ще 2 місяці, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Блокування Росією українських портів завдає значних втрат як економіці України, так і світу. Експорт продовольства дозволить повернути близько 10 млрд доларів в економіку держави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ президента Володимира Зеленського перед студентами Австралії.

"Економіка сьогодні в комі. І ми повинні всім світом, як лікарі, зробити так, щоб наша економіка дихала", - сказав він.

Зеленський зазначив, що щомісячний дефіцит складає 5 млрд доларів.

"Там (в портах - ред.), як мінімум зерна на 10 млрд доларів, які повинні повернутися в нашу економіку... Це зерно надасть нам можливість прожити ще 2 місяці. Для нас це важливо, а Росія це блокує, бо розуміє, що блокування портів може призвести до голоду та хаосу у багатьох країнах", - додав президент.

Нагадаємо, вчора перший зерновоз з українською кукурудзою на борту прибув до Стамбула. Судно перевозить 26 527 тонн кукурудзи.

Група інспекторів піднялася на борт Razoni. Після огляду судно покине Босфор і попрямує в ліванський порт Тріполі.

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Володимир Зеленський продовольственный кризис
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