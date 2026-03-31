UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Курс долара Економіка Авто Tech

Експорт української зброї на Близький Схід обмежено: що кажуть виробники

10:45 31.03.2026 Вт
2 хв
Що викликало обмеження експорту української зброї?
aimg Костянтин Широкун aimg Роман Кот
Фото: експорт української зброї на Близький Схід обмежили (Getty Images)

Експорт української зброї до країн Близького Сходу обмежено через ряд причин, серед яких національні інтереси та дипломатичні наслідки.

"Кожне рішення впирається в національний інтерес, кінцевого користувача, дипломатичні наслідки і питання, чи не послаблює це наші власні спроможності", – зазначив виконавчий директор Української ради зброярів Ігор Федірко.

За його словами, саме тому щодо чутливих ринків, зокрема на Близькому Сході, держава дуже обережна.

"В умовах війни й ведення активних бойових дій ми розуміємо позицію і прерогативу держави визначати експортну політику й визначати, наприклад, через підписання безпекових угод з союзниками, країни, з якими український ОПК може будувати партнерства на різних рівнях", - підкреслила виконавчий директор асоціації "Технологічні Сили України" Анастасія Мішкіна.

Водночас, за її словами, важливо своєчасно реагувати та надавати індустрії можливості швидко виходити на ринки країн-союзників.

Нагадаємо, на початку жовтня минулого року стало відомо, що Україна найближчим часом відновить масовий експорт зброї.

Згодом, у листопаді секретар РНБО Рустем Умєров озвучив дату, коли будуть перші реальні контракти на експорт зброї з України.

Вже у лютому 2026 року президент України Володимир Зеленський відвідав у Мюнхені перше німецько-українське підприємство з виробництва безпілотників. Він показав перший спільно виготовлений ударний дрон.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Міністерство оборони УкраїниБлизький СхідЗбройні сили УкраїниДрони