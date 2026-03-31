Экспорт украинского оружия на Ближний Восток ограничен: что говорят производители

Экспорт украинского оружия в страны Ближнего Востока ограничен по ряду причин, среди которых национальные интересы и дипломатические последствия.
Об этом говорится в статье РБК-Украина"От дронов до танков. Кто в мире хочет покупать украинское оружие и что мешает экспорту".
"Каждое решение упирается в национальный интерес, конечного пользователя, дипломатические последствия и вопрос, не ослабляет ли это наши собственные возможности", - отметил исполнительный директор Украинского совета оружейников Игорь Федирко.
По его словам, именно поэтому в отношении чувствительных рынков, в частности на Ближнем Востоке, государство очень осторожное.
"В условиях войны и ведения активных боевых действий мы понимаем позицию и прерогативу государства определять экспортную политику и определять, например, через подписание соглашений по безопасности с союзниками, страны, с которыми украинский ОПК может строить партнерства на разных уровнях", - подчеркнула исполнительный директор ассоциации "Технологические Силы Украины" Анастасия Мишкина.
В то же время, по ее словам, важно своевременно реагировать и предоставлять индустрии возможности быстро выходить на рынки стран-союзников.
Напомним, в начале октября прошлого года стало известно, что Украина в ближайшее время возобновит массовый экспорт оружия.
Впоследствии, в ноябре секретарь СНБО Рустем Умеров озвучил дату, когда будут первые реальные контракты на экспорт оружия из Украины.
Уже в феврале 2026 года президент Украины Владимир Зеленский посетил в Мюнхене первое немецко-украинское предприятие по производству беспилотников. Он показал первый совместно изготовленный ударный дрон.