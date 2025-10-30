Експорт російських нафтопродуктів обвалився до мінімумів з 2022 року, - Bloomberg

Експорт російського переробленого палива різко скоротився на тлі нових санкцій заходу й успішних атак України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Як пише видання, дані компанії Vortexa Ltd. свідчать, що загальний обсяг поставок російських нафтопродуктів морем у перші 26 днів жовтня становив 1,89 мільйона барелів на добу. Це найнижчий показник щонайменше з початку 2022 року.
Bloomberg зазначило, що хоча експорт дизеля злегка збільшився, загальний обсяг постачань знизився через слабкі відвантаження нафти (продукту нафтопереробки) і мазуту, особливо через балтійські порти після атак на експортний термінал в Усть-Лузі. Крім того, несприятливі погодні умови в регіоні останніми днями могли впливати на роботу портів.
Як скоротився експорт нафтопродуктів:
Також, за даними журналістів, відвантаження російської сирої нафти знизилися після досягнення максимумів за останні два з половиною роки - минулого тижня скоротилася кількість рейсів із балтійських портів.
Нагадаємо, українські захисники за допомогою далекобійних безпілотників завдали серію ударів по російських нафтопереробних заводах. Це викликало в Росії паливну кризу.
Один із прикладів - Ільський НПЗ, який призупинив частину виробництва нібито через плановий ремонт. На початку вересня по ньому вдарили українські воїни.
На тлі атак російська влада вирішила ввести повну заборону на експорт палива. Водночас такі атаки змусили росіян збільшити експорт сирої нафти, оскільки її переробку було ускладнено пошкодженнями НПЗ.
Також минулого тижня США оголосили про нові санкції проти Росії. Вони зачепили "Роснефть" і "Лукойл". За даними західних ЗМІ, індійські НПЗ на тлі таких обмежень уже почали скорочувати імпорт російської нафти.