Экспорт российских нефтепродуктов рухнул до минимумов с 2022 года, - Bloomberg

Экспорт российского переработанного топлива резко сократился на фоне новых санкций запада и успешных атак Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Как пишет издание, данные компании Vortexa Ltd. свидетельствуют, что общий объем поставок российских нефтепродуктов по морю в первые 26 дней октября составил 1,89 миллиона баррелей в сутки. Это самый низкий показатель как минимум с начала 2022 года.
Bloomberg отметило, что хотя экспорт дизеля слегка увеличился, общий объем поставок снизился из-за слабых отгрузок нафты (продукта нефтепереработки) и мазута, особенно через балтийские порты после атак на экспортный терминал в Усть-Луге. Кроме того, неблагоприятные погодные условия в регионе в последние дни могли оказывать влияние на работу портов.
Как сократился экспорт нефтепродуктов:
Также, по данным журналистов, отгрузки российской сырой нефти снизились после достижения максимумов за последние два с половиной года - на прошлой неделе сократилось количество рейсов из балтийских портов.
Напомним, украинские защитники при помощи дальнобойных беспилотников нанесли серию ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам. Это вызвало в России топливный кризис.
Один из примеров - Ильский НПЗ, который приостановил часть производства якобы из-за планового ремонта. В начале сентября по нему ударили украинские воины.
На фоне атак российские власти решили ввести полный запрет на экспорт топлива. При этом такие атаки вынудили россиян увеличить экспорт сырой нефти, поскольку ее переработка была усложнена повреждениями НПЗ.
Также на прошлой неделе США объявили о новый санкциях против России. Они затронули "Роснефть" и "Лукойл". По данным западных СМИ, индийские НПЗ на фоне таких ограничений уже начали сокращать импорт российской нефти.