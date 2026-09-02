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Експорт частини газу може підтримати вітчизняний видобуток після атак РФ, - експерт

19:35 02.09.2026 Ср
2 хв
Як Україна може залучити кошти на відновлення газовидобутку?
aimg Юлія Бойко
Експорт частини газу може підтримати вітчизняний видобуток після атак РФ, - експерт Які переваги дасть відкриття екпорту чатини газу (фото: facebook.com gas.tso.ua)
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Контрольований експорт частини українського газу може дати видобувним компаніям додаткові кошти на відновлення пошкоджених об’єктів і нові інвестиції у видобуток.

Як пише РБК-Україна, про це заявив експерт газового напряму аналітичної компанії ExPro Михайло Свищо у розмові з NV Бізнес.

За його оцінкою, одним із головних плюсів такого рішення є можливість продавати частину власного газу за вищими європейськими цінами та отримувати валютну виручку.

"Частину валютного доходу від експорту компанії могли б спрямувати на відновлення видобувних об'єктів, що перебувають під систематичними російськими ударами", - цитує NV слова Свищо.

Ще один можливий ефект - пожвавлення внутрішнього ринку газу. Зараз він значною мірою ізольований: експорт заборонений, а імпорт майже відсутній через суттєву різницю між українськими та європейськими цінами.

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Контрольований експорт, за оцінкою аналітика, також може допомогти "Нафтогазу" здешевити майбутні закупівлі. Компанія могла б продавати газ зараз за вищою ціною та одночасно контрактувати імпорт на перший квартал 2027 року дешевше. Різниця в ціні здатна частково компенсувати логістичні витрати.

Раніше видання ExPro оцінювало, що за нинішніх обсягів видобутку потенційний експорт може становити близько 250-260 млн куб. м газу на місяць - це лише кілька днів зимового споживання України.

Також механізм передбачає можливість оперативно зупинити експорт у разі дефіциту газу, загроз енергетичній безпеці або ризиків для проходження опалювального сезону.

Докладніше про те, як має працювати механізм контрольованого експорту газу і чому профільні експерти вважають, що за правильного дизайну він радше посилить енергетичну безпеку, ніж послабить її, читайте в матеріалі РБК-Україна.

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