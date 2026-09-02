Экспорт части газа может поддержать отечественную добычу после атак РФ, - эксперт

Контролируемый экспорт части украинского газа может дать добывающим компаниям дополнительные средства на восстановление поврежденных объектов и новые инвестиции в добычу.

Как пишет РБК-Украина , об этом заявил эксперт газового направления аналитической компании ExPro Михаил Свищо в разговоре с NV Бизнес.

По его оценке, одним из главных плюсов такого решения является возможность продавать часть собственного газа по более высоким европейским ценам и получать валютную выручку.

"Часть валютного дохода от экспорта компании могли бы направить на восстановление добывающих объектов, которые находятся под систематическими российскими ударами", - цитирует NV слова Свищо.

Еще один возможный эффект - оживление внутреннего рынка газа. Сейчас он в значительной степени изолирован: экспорт запрещен, а импорт почти отсутствует из-за существенной разницы между украинскими и европейскими ценами.

Контролируемый экспорт, по оценке аналитика, также может помочь "Нафтогазу" удешевить будущие закупки. Компания могла бы продавать газ сейчас по более высокой цене и одновременно контрактовать импорт на первый квартал 2027 года дешевле. Разница в цене способна частично компенсировать логистические издержки.

Ранее издание ExPro оценивало, что при нынешних объемах добычи потенциальный экспорт может составить около 250-260 млн куб. м газа в месяц - это всего несколько дней зимнего потребления Украины.

Также механизм предусматривает возможность оперативно остановить экспорт в случае дефицита газа, угрозы энергетической безопасности или рисков для прохождения отопительного сезона.