До експлуатації в ЗСУ допустили новий наземний дрон Termit: подробиці

Зазначається, що мова йде про нову версію наземного безпілотника. Гусеничні роботизовані комплекси попередньої моделі вже працюють на фронті. Їх використовують для виконання логістичних завдань, спостереження за діями ворога.

Дрони Termit також можуть бути й носіями бойових модулів. Нова версія має покращені динамічні характеристики, а також має потенціал для подальшого удосконалення.

Зазначається, що Termit здатен перевозити до 300 км ваги. Завдяки приземкуватому силуету, низькому центру ваги, гусеницям наземний робот може рухатись по різним типам ґрунтів та поверхонь. Ємності тягових акумуляторів вистачає на кілька годин безперервної роботи, за які робот може подолати кілька десятків кілометрів.

Залежно від поставлених завдань комплекс Termit виготовляють у різних комплектаціях. Є платформи для медичної евакуації, виконання логістичних завдань, мінування території, транспортування додаткового спорядження тощо.