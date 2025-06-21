К эксплуатации в ВСУ допустили новый наземный дрон Termit: подробности

Отмечается, что речь идет о новой версии наземного беспилотника. Гусеничные роботизированные комплексы предыдущей модели уже работают на фронте. Их используют для выполнения логистических задач, наблюдения за действиями врага.

Дроны Termit также могут быть и носителями боевых модулей. Новая версия имеет улучшенные динамические характеристики, а также имеет потенциал для дальнейшего усовершенствования.

Отмечается, что Termit способен перевозить до 300 км веса. Благодаря приземистому силуэту, низкому центру тяжести, гусеницам наземный робот может двигаться по различным типам почв и поверхностей. Емкости тяговых аккумуляторов хватает на несколько часов непрерывной работы, за которые робот может преодолеть несколько десятков километров.

В зависимости от поставленных задач комплекс Termit изготавливают в различных комплектациях. Есть платформы для медицинской эвакуации, выполнения логистических задач, минирования территории, транспортировки дополнительного снаряжения и тому подобное.