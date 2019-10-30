Эксперты спрогнозировали курс доллара на ноябрь

Курс доллара по отношению к украинской гривне в ноябре 2019 года во многом будет зависеть от успешности переговоров с Международным валютным фондом (МВФ) о новой трехлетней программе финансирования. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал аналитик "Альпари" Максим Пархоменко.

По его словам, самым важным событием в ноябре, которое повлияет на курс доллара, станет вопрос успеха в сотрудничестве с МВФ. В частности, если переговоры о новой программе пройдут успешно, Украина сможет ожидать притока новых средств со стороны международных инвесторов. В обратном случае улучшения ситуации ожидать не стоит.

"В связи с этим, для гривны потенциала для укрепления в ближайший период нет. Таким образом, при отсутствии негатива есть потенциал для снижения гривны в следующем месяца до отметок в 25,50, при отсутствии успехов с МВФ гривна быстрыми темпами может просесть до 26,00", - отметил Пархоменко.

Он также подчеркнул, что обычно ноябрь для гривны оказывается крайне негативным месяцем, так как из истории предыдущих периодов видно, что динамика гривны статично уходит в минус в ноябре. Однако этот год стал исключением и сезонность в этот период уже не действует.

"Причиной этого выступают инвестиции в украинские бумаги со стороны нерезидентов, которые и увели гривну вверх к более низким отметкам по отношению к доллару. Сможет ли это произойти в ноябре? Важно понимать, что спрос на наш долг в данный момент сохраняется на достаточно высоком уровне и покупать его готовы дальше", - добавил аналитик.

Кроме того, с ноября Европейский центральный банк запускает программу количественного смягчения в размере 20 млрд евро, и Федеральная резервная система США увеличивает свой баланс со скоростью в 60 млрд долларов, что равноценно программе со стороны европейцев.

"Простым языком, два главных центральных банка включают печатный станок со скоростью свыше 80 млрд долларов в месяц. Дополнительная инъекция ликвидности будет подогревать спрос к мусорным бумагам, которыми являются наши украинские бонды. В связи с этим, спрос на наши бумаги будет оставаться крайне высоким", - отметил Пархоменко.

В то же время из последних сообщений Минфина видно, что будущие аукционы ОВГЗ будут проходить без участия 5 летних долговых бумаг, которые и формировали основной спрос. Соответственно Украина теряет одну из поддержек гривны в коротком промежутке времени.

"Второй момент, который давит на наш Минфин, это дефицит бюджета и его исполнение, которое находится на крайне низком уровне. Министерство финансов до конца 2019 года должно профинансировать за счет заимствований 50 млрд гривен дефицита государственного бюджета, сообщила глава ведомства Оксана Маркарова. На последнем аукционе мы смогли привлечь только 3 млрд гривен. С учетом таких "успехов", рассчитывать на полное покрытие дефицита не стоит. В связи с этим, возможно, в будущем Минфин смягчит свои позиции относительно первого пункта", - подчеркнул Пархоменко.

Напомним, ранее сообщалось, что государственный долг Украины за сентябрь 2019 года вырос более чем на 1 млрд долларов. Таким образом, на конец прошлого месяца госдолг в долларовом эквиваленте достиг 82,95 млрд долларов.