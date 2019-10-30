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Госдолг Украины за месяц вырос более чем на 1 млрд долларов

Новости » Финансы    30.10.2019 - 10:29
Госдолг Украины за месяц вырос более чем на 1 млрд долларов
Иллюстративное фото (коллаж РБК-Украина)

Госдолг в сентябре увеличился еще на 1,3% в долларовом эквиваленте

Государственный долг Украины за сентябрь 2019 года вырос более чем на 1 млрд долларов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Министерства финансов.

Сообщается, что за минувший месяц объем государственного и гарантированного государством долга в долларовом эквиваленте вырос на 1,03 млрд долларов - до 82,95 млрд долларов. В процентном отношении прирост составил 1,3%.

В то же время в гривневом эквиваленте объем госдолга сократился на 69,44 млрд гривен (3,4%) - до 1,998 трлн гривен. Всего за 9 месяцев 2019 года госдолг увеличился на 4,64 млрд долларов (5,9%), но при этом сократился на 170,7 млрд гривен в гривневом эквиваленте (7,9%).

Отметим, Украина в бюджет на 2020 год закладывает платежи по государственному долгу в размере около 438,1 млрд гривен. Предполагается, что на обслуживание госдолга пойдет 145,2 млрд гривен, а 292,9 млрд - на погашение. Платежи в следующем году почти на 21 млрд превысят выплаты в 2019.

По словам министра финансов Оксаны Маркаровой, на конец 2020 долг Украины по отношению к ВВП удастся снизить до 46,7%.

"То, что мы полностью забюджетировали, позволит нам к концу 2020 года наш долг к ВВП снизить до 46,7%. Это делает нашу экономику более устойчивой", - заявила Маркарова.

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