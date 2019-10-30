Курс доллара на межбанке почти снизился до 25 гривен

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Доллар подешевел на шесть копеек

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 30 октября 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на шесть копеек - до 25,03 гривен за доллар, курс в покупке - до 25,00 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на пять копеек - до 27,82 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 25,0000 - 25,0300 грн/доллар, евро 27,7925 - 27,8258 грн/евро, российский рубль 0,3916 - 0,3925 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 25,0000 25,0300 EUR/UAH 27,7925 27,8258 RUB/UAH 0,3916 0,3925

Напомним, 29 октября межбанковские торги по доллару закрылись в диапазоне 25,0600 - 25,0900 грн/доллар, евро 27,8466 - 27,8774 грн/евро, российский рубль 0,3921 - 0,3930 грн/рубль.

Отметим, официальный курс доллара на 30 октября установлен на уровне 25,11 гривен. Нацбанк повысил его на 5 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем после незначительного снижения днем ранее.

На наличном рынке 29 октября курс доллара не изменился и торговался по 25,14 гривен за доллар. В частности, в обменных пунктах средний курс покупки доллара составлял 24,90 (24,86 - 28 октября), продажи - 25,14 (25,14 - 28 октября) грн за доллар. Средний курс покупки евро составлял 27,50 (27,47 - 28 октября), продажи - 27,93 (27,92 - 28 октября) грн за евро. Средний курс покупки рубля составлял 3,56 (3,56 - 28 октября), продажи 3,93 (3,93 - 28 октября) грн за 10 рублей.