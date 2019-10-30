Експерти спрогнозували курс долара на листопад

Курс долара по відношенню до української гривні в листопаді 2019 року багато в чому буде залежати від успішності переговорів з Міжнародним валютним фондом (МВФ) щодо нової трирічної програми фінансування. Про це в коментарі РБК-Україна розповів аналітик "Альпарі" Максим Пархоменко.

За його словами, найважливішою подією в листопаді, яке вплине на курс долара, стане питання успіху у співпраці з МВФ. Зокрема, якщо переговори про нову програму пройдуть успішно, Україна зможе очікувати припливу нових коштів з боку міжнародних інвесторів. У зворотному випадку на поліпшення ситуації чекати не варто.

"У зв'язку з цим, для гривні потенціалу для зміцнення в найближчий період немає. Таким чином, при відсутності негативу є потенціал для зниження гривні в наступному місяці до відміток у 25,50, при відсутності успіхів з МВФ гривня швидкими темпами може просісти до 26,00", - зазначив Пархоменко.

Він також підкреслив, що зазвичай листопад для гривні виявляється вкрай негативним місяцем, так як з історії попередніх періодів видно, що динаміка гривні статично йде в мінус в листопаді. Однак цей рік став винятком і сезонність в цей період вже не діє.

"Причиною цього виступають інвестиції в українські папери з боку нерезидентів, які й забрали гривню вгору до більш низьких позначок по відношенню до долара. Чи зможе це відбутися у листопаді? Важливо розуміти, що попит на наш борг у даний момент зберігається на досить високому рівні та готові купувати його далі", - додав аналітик.

Крім того, з листопада Європейський центральний банк запускає програму кількісного пом'якшення в розмірі 20 млрд євро, і Федеральна резервна система США збільшує свій баланс зі швидкістю 60 млрд доларів, що рівноцінно програмі з боку європейців.

"Простою мовою, два головних центральних банки включають друкарський верстат зі швидкістю понад 80 млрд доларів на місяць. Додаткова ін'єкція ліквідності буде підігрівати попит до сміттєвих паперів, якими є наші українські бонди. У зв'язку з цим, попит на наші папери буде залишатися вкрай високим", - зазначив Пархоменко.

В той же час з останніх повідомлень Мінфіну видно, що майбутні аукціони ОВДП будуть проходити без участі 5 літніх боргових паперів, які і формували основний попит. Відповідно Україна втрачає одну з підтримок гривні в короткому проміжку часу.

"Другий момент, який тисне на наш Мінфін, це дефіцит бюджету та його виконання, яке знаходиться на вкрай низькому рівні. Міністерство фінансів до кінця 2019 року має профінансувати за рахунок запозичень 50 млрд гривень дефіциту державного бюджету, повідомила глава відомства Оксана Маркарова. На останньому аукціоні ми змогли залучити тільки 3 млрд гривень. З урахуванням таких "успіхів", розраховувати на повне покриття дефіциту не варто. У зв'язку з цим, можливо, в майбутньому Мінфін пом'якшить свої позиції щодо першого пункту", - підкреслив Пархоменко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що державний борг України за вересень 2019 року виріс більш ніж на 1 млрд доларів. Таким чином, на кінець минулого місяця держборг у доларовому еквіваленті досяг 82,95 млрд доларів.