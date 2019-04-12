Эксперты пояснили скачки курса доллара после первого тура выборов

Фото: Обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

На курс влияют в основном рыночные факторы

На валютном рынке наблюдается нетипичная для этого времени года высокая волатильность, когда курс то растет, то падает. Об этом говорится в материале РБК-Украина "Курсовые качели: как валютный рынок отреагировал на президентские выборы".

Как отметил в комментарии РБК-Украина начальник отдела продаж казначейских продуктов "ОТП Банка" Юрий Крохмаль, перед первым туром выборов наблюдался повышенный спрос на валюту, из-за чего курс доллара превысил отметку 27 грн/доллар. Это, в свою очередь, снова вернуло спрос на гривневые бумаги Министерства финансов со стороны нерезидентов-инвесторов. Из-за этого предложения валюты стало больше.

За прошедшую неделю Нацбанк выкупил с рынка 118,4 млн долларов, что также помогло уменьшить курсовые колебания, подтвердил руководитель подразделения по корпоративному анализу группы ICU Александр Мартыненко.

Пока, по мнению Мартыненко, президентские выборы не оказывают негативного влияния на валютный курс. Это соответствует базовому сценарию аналитиков ICU, уточнил он. "Более того, похоже, что иностранные инвесторы пока спокойны, поскольку они вновь активизировались на рынке гривневых ОВГЗ. За прошедшие три недели они нарастили свой портфель гривневых ОВГЗ на 8 млрд грн, включая 2,5 млрд грн за неделю после первого тура выборов", - говорит Мартыненко.

Впрочем, инвесторы, которые заводят в страну доллары для покупки гривневых облигаций, не сильно влияют на ситуацию на валютном рынке, полагает руководитель аналитического департамента ИК Concorde Capital Александр Паращий. "Если мы посмотрим на поведение гривны к доллару в прошлом и позапрошлом году, сейчас тенденция похожа. Скорее всего, здесь сказываются сугубо рыночные факторы - экспорт и импорт. Сейчас ситуация на внешних рынках для нас благоприятная", - объяснил Паращий.

Как сообщало РБК-Украина, валютный рынок не ждал от первого тура президентских выборов чего-то чрезвычайного. Однако после 31 марта курс доллара резко снизился.

Глава Совета НБУ Богдан Данилишин заявил, что колебания курса после президентских выборов никак не связаны с политическими событиями и просто совпали по времени.