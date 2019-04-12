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Експерти пояснили стрибки курсу долара після першого туру виборів

Новини » Економіка    12.04.2019 - 10:50
Експерти пояснили стрибки курсу долара після першого туру виборів
Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

На курс здебільшого впливають ринкові чинники

На валютному ринку спостерігається нетипова для цього часу року висока волатильність, коли курс то росте, то падає. Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Курсові гойдалки: як валютний ринок відреагував на президентські вибори".

Як зазначив у коментарі РБК-Україна начальник відділу продажів казначейських продуктів "ОТП Банку" Юрій Крохмаль, перед першим туром виборів спостерігався підвищений попит на валюту, через що курс долара перевищив позначку 27 грн/долар. Це, в свою чергу, знову повернуло попит на гривневі папери Міністерства фінансів з боку нерезидентів-інвесторів. Через що цієї пропозиції валюти стало більше.

За минулий тиждень Нацбанк викупив з ринку 118,4 млн доларів, що також допомогло зменшити курсові коливання, підтвердив керівник підрозділу з корпоративного аналізу групи ICU Олександр Мартиненко.

Поки, на думку Мартиненка, президентські вибори не мають негативного впливу на валютний курс. Це відповідає базовим сценарієм аналітиків ICU, уточнив він. "Більше того, схоже, що іноземні інвестори поки спокійні, оскільки вони знову активізувалися на ринку гривневих ОВДП. За минулі три тижні вони збільшили свій портфель гривневих ОВДП на 8 млрд грн, включаючи 2,5 млрд грн за тиждень після першого туру виборів", - каже Мартиненко.

Втім, інвестори, які заводять в країну долари для купівлі гривневих облігацій, не сильно впливають на ситуацію на валютному ринку, вважає керівник аналітичного департаменту ІК Concorde Capital Олександр Паращій. "Якщо ми подивимося на поведінку гривні до долара в минулому і позаминулому році, зараз тенденція схожа. Швидше за все, тут позначаються суто ринкові чинники - експорт і імпорт. Зараз ситуація на зовнішніх ринках для нас сприятлива", - пояснив Паращій.

Як повідомляло РБК-Україна, валютний ринок не чекав від першого туру президентських виборів чогось надзвичайного. Однак після 31 березня курс долара різко знизився.

Голова Ради НБУ Богдан Данилишин заявив, що коливання курсу після президентських виборів ніяк не пов'язані з політичними подіями і просто співпали за часом.

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Теми: Курс долара
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