Эксперты оценили первые 100 дней работы вице-премьера Уруского

Стратегические партнеры в сфере промышленности и высоких технологий исключают Украину из своих производственных и инвестиционных планов. Это обусловлено управленческим хаосом и рядом проблемных вопросов, которых пока что не удалось решить вице-премьер-министру Украины - министру по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олегу Урускому.

Об этом говорится в статье РБК-Украина "Министерство стратегической промышленности: чем за 3 три месяца запомнится промышленный вице-премьер Олег Уруский".

В частности, основной и главной нерешенной проблемой государственного управления в этой области является отсутствие перечня стратегических отраслей, которыми и должен заняться новый вице-премьер. По словам аналитиков, хаотичное колебание чиновника в спектре проблематики от оборонно-промышленного комплекса до IT делает украинскую промышленную политику непредсказуемой, что отпугивает от Украины долгосрочных партнеров и инвесторов.

Кроме того, власть действует непоследовательно по отношению к тем инвесторам, которые уже есть. Как например, предложение туркам купить контрольный пакет акций "Мотор Сич", в то время как контрольный пакет уже без малого четыре года принадлежит китайским инвесторам.

Таким образом, вице-премьер мог предлагать на продажу активы, которые могут стать объектом будущих разбирательств в международном арбитраже. Равно как предложения собирать [турецкие] ударные беспилотники Bayraktar на "Мотор Сич".

Как следствие, Турция от предложения отказалась и свой беспилотник Bayraktar BT2 будут собирать без украинских двигателей.

"Китайцы не откажутся от западных технологий, но они обретают время на создание более устойчивых цепочек поставок с более предсказуемыми партнерами, чем Украина. Та же Skyrizon, пока что бьющаяся в судах с Антимонопольным комитетом Украины за возможность управлять приобретенным ею предприятием, может буквально "махнуть рукой" на "Мотор Сич". Китайцы найдут новых партнеров, а Украине через международный арбитраж попросту выставят счет на компенсацию убытков в размере $3,5 млрд. КНР и ее бизнес перестанут биться за "Мотор Сич" и ее стремительно устаревающие технологии с такой же сильной мотивацией, как раньше", - говорится в публикации.

В связи со сложившейся ситуацией, между Украиной и КНР уже создались натянутые отношения: действия украинской власти в отношении китайских инвесторов стали поводом для вызова посла Украины в Пекине в МИД. Кроме того, шла также речь о включении Украины в "красный список" - перечень стран, не рекомендованных правительством Китая бизнесменам и компаниям для инвестиций и долгосрочного сотрудничества.

Усугубляет ситуацию и коммуникационный кризис в самом правительстве. Так, через два месяца после назначения глава Минстратегпрома узнал о презентации нового проекта Стратегии развития оборонно-промышленного комплекса.

Напомним, Кабинет министров утвердил создание нового ведомства - Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности 22 июля.

Вскоре в правительстве решили поставить во главе направления не министра, а вице-премьера по вопросам оборонно-промышленного комплекса, которым стал экс-глава Госкосмоса Олег Уруский.