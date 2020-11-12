Експерти оцінили перші 100 днів роботи віце-прем'єра Уруського

Стратегічні партнери у сфері промисловості і високих технологій виключають Україну зі своїх виробничих та інвестиційних планів. Це обумовлено управлінським хаосом і низкою проблемних питань, яких поки що не вдалося вирішити віце-прем'єр-міністру України - міністру з питань стратегічних галузей промисловості України Олегу Уруському.

Про це йдеться в статті РБК-Україна "Міністерство стратегічної промисловості: чим за 3 три місяці запам'ятається промисловий віце-прем'єр Олег Уруський".

Зокрема, основною і головною невирішеною проблемою державного управління в цій галузі є відсутність переліку стратегічних галузей, якими і повинен зайнятися новий віце-прем'єр. За словами аналітиків, хаотичне коливання чиновника в спектрі проблематики від оборонно-промислового комплексу до IT робить українську промислову політику непередбачуваною, що відлякує від України довгострокових партнерів та інвесторів.

Крім того, влада діє непослідовно стосовно тих інвесторів, які вже є. Як, наприклад, пропозиція туркам придбати контрольний пакет акцій "Мотор Січ", в той час, як контрольний пакет вже мало не чотири роки належить китайським інвесторам.

Таким чином, віце-прем'єр міг пропонувати на продаж активи, які можуть стати об'єктом майбутніх розглядів в міжнародному арбітражі. Так само як пропозиції збирати [турецькі] ударні безпілотники Bayraktar на "Мотор Січ".

Як наслідок, Туреччина відмовилася від пропозиції і свій безпілотник Bayraktar BT2 будуть збирати без українських двигунів.

"Китайці не відмовляться від західних технологій, але вони знаходять час на створення більш стійких ланцюжків постачань з більш передбачуваними партнерами, ніж Україна. Та ж Skyrizon, поки що б'ється в судах з Антимонопольним комітетом України за можливість керувати набутим нею підприємством, може буквально "махнути рукою" на "Мотор Січ". Китайці знайдуть нових партнерів, а Україні через міжнародний арбітраж просто виставлять рахунок на компенсацію збитків в розмірі $3,5 млрд. КНР та її бізнес перестануть битися за "Мотор Січ" та її стрімко застарілі технології з такою ж сильною мотивацією, як раніше", - говориться в публікації.

У зв'язку зі сформованою ситуацією, між Україною і КНР вже склалися натягнуті відносини: дії української влади щодо китайських інвесторів стали приводом для виклику посла України в Пекіні в МЗС. Крім того, йшлося також про включення України в "червоний список" - перелік країн, не рекомендованих урядом Китаю бізнесменам і компаніям для інвестицій і довгострокового співробітництва.

Погіршує ситуацію і комунікаційна криза в самому уряді. Так, через два місяці після призначення голова Мінстратегпрому дізнався про презентації нового проекту Стратегії розвитку оборонно-промислового комплексу.

Нагадаємо, Кабінет міністрів затвердив створення нового відомства - Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості 22 липня.

Незабаром в уряді вирішили поставити на чолі напрямку не міністра, а віце-прем'єра з питань оборонно-промислового комплексу, яким став екс-голова Держкосмосу Олег Уруський.