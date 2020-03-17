Эксперты назвали условие роста курса доллара до 30 гривен

Курс доллара к гривне может вырасти до 30 гривен в случае продолжения паники в Украине и ухудшения ситуации на мировых финансовых рынках. Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Максим Пархоменко, аналитик Альпари.

"Паника, сможет вытянуть доллар к 30 гривнам, но внимание нужно обращать не на курс, а на ситуацию с мировыми фондовыми рынками", - сообщил он.

Однако, по его словам, в случае отсутствия паники курс гривны также остановит свое падение. "Ожидать этого можно не раньше следующей недели", - добавил он.

Как сообщало РБК-Украина, в обменных пунктах Украины 17 марта 2020 года, курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 1 гривну 50 копеек до 28,68 гривен за доллар, курс евро вырос на 1 гривну 52 копейки до 31,72 гривен за евро.

Напомним, американские фондовые индексы в понедельник, 16 марта, зафиксировали рекордное падение с 1987 года, а индекс S&P 500 опустился до минимума с декабря 2018 года на фоне опасений инвесторов, что центробанки, законодатели и Белый дом не смогут справиться с пандемией коронавируса. Индекс S&P 500 упал на 12%, максимально с "черного понедельника" более чем три десятилетия назад, несмотря на то, что Федеральная резервная система в воскресенье внезапно снизила процентную ставку почти до нуля.

В НБУ заявили, что рост курса доллара, который наблюдается на валютном рынке Украины, вызван нервными настроениями из-за распространения коронавируса. При этом в НБУ отметили, что ситуация на валютном рынке всегда динамична и может быстро меняться.