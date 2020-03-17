Аналитики назвали причину роста курса доллара

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар растет на волне паники

Курс доллара к гривне продолжает расти растет на волне паники из-за пандемии коронавируса. Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Максим Пархоменко, аналитик Альпари.

Как отметил аналитик, сейчас Украина в полной мере изолирована от внешнего мира, и это безусловно ограничит темпы распространения вируса.

"Так, по примеру Литвы, которая вела наиболее жесткие меры первой, темпы вируса крайне небольшие", - добавил он.

По его словам, потенциально, за счет быстрых и жестких мер властей карантин может закончиться в течение двух недель с минимальными последствиями.

Как сообщало РБК-Украина, в обменных пунктах Украины 17 марта 2020 года, курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 1 гривну 50 копеек до 28,68 гривен за доллар, курс евро вырос на 1 гривну 52 копейки до 31,72 гривен за евро.

В НБУ заявили, что рост курса доллара, который наблюдается на валютном рынке Украины, вызван нервными настроениями из-за распространения коронавируса. При этом в НБУ отметили, что ситуация на валютном рынке всегда динамична и может быстро меняться.