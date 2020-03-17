Курс доллара в обменных пунктах за день подскочил на 1,5 гривны

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар уже стоит дороже 28 гривен, евро - дороже 31 гривны

В обменных пунктах Украины сегодня, 17 марта 2020 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 1 гривну 50 копеек до 28,68 гривен за доллар, курс евро вырос на 1 гривну 52 копейки до 31,72 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

Наличный рынок

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 27,24 (26,40 - 16 марта), продажи - 28,68 (27,18 - 16 марта) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 30,05 (29,27 - 16 марта), продажи - 31,72 (30,20 - 16 марта) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,27 (3,25 - 16 марта), продажи 3,81 (3,73 - 16 марта) грн за 10 рублей.

Межбанк

Напомним, 17 марта межбанковский валютный рынок открылся ростом курса доллара. по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 30 копеек до 27,02 гривен за доллар, курс в покупке 26,99 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 41 копейку до 30,07 гривен за евро.

Курс НБУ

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 17 марта справочный курс на уровне 27,03 грн/доллар, повысив его по сравнению с 16 марта (26,42 грн). Таким образом, официальный курс НБУ на следующий день будет установлен примерно на этом уровне.

Курсы в банках

Крупнейшие банки установили курс доллара в пределах 28,00 - 28,50 грн/доллар, повысив его по сравнению с предыдущим днем.

Напомним, Национальный банк Украины на аукционе по продаже валюты 16 марта продал 130,50 млн долларов. Объявленный объем продажи был 200 млн долларов, а сумма заявок составила 258,90 млн долларов по курсу от 26,37 до 26,56 грн/доллар. В итоге НБУ продал 130,50 млн долларов, средневзвешенный курс составил 26,5425 гривен за доллар.

Согласно прогнозу аналитиков Альпари, курс доллара к гривне может вырасти до 30 гривен, если ситуация на мировых финансовых рынках будет ухудшаться из-за пандемии коронавируса.