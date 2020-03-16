Курс доллара в обменных пунктах преодолел психологическую отметку

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар уже стоит дороже 27 гривен, евро - дороже 30 гривен

В обменных пунктах Украины сегодня, 16 марта 2020 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 58 копеек до 27,18 гривен за доллар, курс евро вырос на 52 копейки до 30,20 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

Наличный рынок

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 26,40 (25,98 - 13 марта), продажи - 27,18 (26,60 - 13 марта) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 29,27 (28,91 - 13 марта), продажи - 30,20 (29,68 - 13 марта) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,25 (3,25 - 13 марта), продажи 3,73 (3,70 - 13 марта) грн за 10 рублей.

Межбанк

Напомним, 16 марта межбанковский валютный рынок открылся ростом курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 18 копеек до 26,40 гривен за доллар, курс в покупке 26,37 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 47 копеек до 29,58 гривен за евро.

Курс НБУ

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 16 марта справочный курс на уровне 26,42 грн/доллар, повысив его по сравнению с 13 марта (26,07 грн). Таким образом, официальный курс НБУ на следующий день будет установлен примерно на этом уровне.

Курсы в банках

Крупнейшие банки установили курс доллара в пределах 26,50 - 27,50 грн/доллар, повысив его по сравнению с предыдущим днем.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины в течение недели 10-13 марта 2020 года продал на межбанковском валютном рынке 981,60 млн долларов для поддержания курса гривны.

Согласно прогнозу аналитиков Альпари, курс доллара к гривне может вырасти до 30 гривен, если ситуация на мировых финансовых рынках будет ухудшаться из-за пандемии коронавируса.