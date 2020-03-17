Експерти назвали умову зростання курсу долара до 30 гривень

Курс долара до гривні може зрости до 30 гривень у разі продовження паніки в Україні і погіршення ситуації на світових фінансових ринках. Про це в коментарі РБК-Україна сказав Максим Пархоменко, аналітик Альпарі.

"Паніка, зможе витягнути долар до 30 гривень, але увагу потрібно звертати не на курс, а на ситуацію зі світовими фондовими ринками", - повідомив він.

Однак, за його словами, у разі відсутності паніки курс гривні також зупинить своє падіння. "Очікувати цього можна не раніше наступного тижня", - додав він.

Як повідомляло РБК-Україна, в обмінних пунктах України 17 березня 2020 року, курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 1 гривню 50 копійок до 28,68 гривень за долар, курс євро виріс на 1 гривню 52 копійки до 31,72 гривень за євро.

Нагадаємо, американські фондові індекси у понеділок, 16 березня, зафіксували рекордне падіння з 1987 року, а індекс S&P 500 опустився до мінімуму з грудня 2018 року на тлі побоювань інвесторів, що центробанки, законодавці і Білий дім не зможуть впоратися з пандемією коронавірусу. Індекс S&P 500 впав на 12%, максимально з "чорного понеділка" більш ніж три десятиліття тому, незважаючи на те, що Федеральна резервна система в неділю раптово знизила процентну ставку майже до нуля.

У НБУ заявили, що зростання курсу долара, який спостерігається на валютному ринку України, викликана нервовими настроями через поширення коронавірусу. При цьому в НБУ відзначили, що ситуація на валютному ринку завжди динамічна і може швидко змінюватися.