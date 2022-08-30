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Эксперты назвали сценарии развития войны до конца зимы

Новина українською →
Киев, Вторник 30 августа 2022 08:18
Эксперты назвали сценарии развития войны до конца зимы Фото: эксперты назвали сценарии развития войны до конца зимы (Getty Images)
Автор: Ульяна Безпалько, Константин Широкун

Худший сценарий развития войны для Украины – если агрессору удастся проломить нашу систему обороны на востоке страны.

Об этом заявил военный эксперт, полковник Сергей Грабский в материале РБК-Украина.

"Авдеевка, Пески, Марьинка – это наши узлы обороны. Враг их сейчас просто физически разрушает. Россияне могут там прорваться, и ситуация усложнится. Но вопрос в том, насколько у них хватит сил и ресурсов. Потому что противник вынужден ограничивать свои наступательные способности", – отметил эксперт.

При этом оккупантам едва ли удастся расширить захваченные территории на правом берегу Днепра. Там у россиян сильно ограничены возможности, поскольку ВСУ удерживают огневой контроль над всеми переправами. Чтобы идти в наступление им понадобится в четыре раза больше ресурсов, чем для обороны. При оптимистическом сценарии в осенне-зимний период украинские военные могут выбить врага с правобережья Херсонской области, разрушив его систему обеспечения.

"Тогда российские войска будут либо отходить под давлением украинских сил на юге, в частности, из правобережной части Херсонской области. Либо же постепенно огневыми средствами поражения их удастся еще более серьезно атаковать и выжимать оттуда, то есть переходить к активным контрнаступательным действиям. А дальше уже будут предприниматься шаги по деоккупации украинской территории", – сказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

Самый реалистичный и достижимый сценарий, к которому мы можем прийти до конца зимы – это стабилизация линии фронта на текущих позициях. Это значит, что инициатива на поле боя перейдет к Украине, а россияне остановятся и уже не смогут наступать.

"Мы будем играть на повышение ставок: кто быстрее обеспечит себя достаточным количеством вооружения и техники. Нам в этом смысле легче, потому что противник никак не может понять наш принцип обеспечения. В то же время мы очень четко понимаем его принцип обеспечения и поэтому наносим удары по их базам и складам", – объяснил Грабский.

Кремлю уже проблематично добиться каких-либо серьезных успехов на фронте. Ни ракетные обстрелы, ни террор не способны заставить украинцев принять мир на условиях, навязанных Москвой. А силы и ресурсы России также не безграничны. Аналитики допускают: для того, чтобы оказаться "победителем", у Путина может быть другой расчет.

Агрессор попытается создать глобальный энергетический кризис в Европе, при котором стоимость энергоносителей для населения может еще больше подрасти. Тогда западные лидеры, боясь последствий для своих экономик и гнева избирателей, могут принуждать Украину к миру и завершению войны. Вопрос в том, какие европейские ценности в конечном счете возьмут верх.

Ранее мы писали, что вчера украинские защитники отбили из-под российской оккупации два села возле Херсона и два - возле Высокополья.

Подробнее о том, что происходит в Херсонской области на данный момент, - в материале РБК-Украина.

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