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Експерти назвали сценарії розвитку війни до кінця зими

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Київ, Вівторок 30 серпня 2022 08:18
Експерти назвали сценарії розвитку війни до кінця зими Фото: експерти назвали сценарії розвитку війни до кінця зими (Getty Images)
Автор: Уляна Безпалько, Константин Широкун

Найгірший сценарій розвитку війни для України - якщо агресору вдасться проломити нашу систему оборони на сході країни.

Про це заявив військовий експерт, полковник Сергій Грабський у матеріалі РБК-Україна.

"Авдіївка, Піски, Мар'їнка – це наші вузли оборони. Ворог їх зараз просто фізично руйнує. Росіяни можуть там прорватися, і ситуація ускладниться. Але питання в тому, наскільки у них вистачить сил і ресурсів. Адже противник змушений обмежувати свої наступальні здібності", – зазначив експерт.

При цьому окупантам навряд чи вдасться розширити захоплені території на правому березі Дніпра. Там у росіян сильно обмежені можливості, оскільки ЗСУ утримують вогневий контроль над усіма переправами. Щоб йти в наступ їм знадобиться в чотири рази більше ресурсів, ніж для оборони. За оптимістичного сценарію в осінньо-зимовий період українські військові можуть вибити ворога з Правобережжя Херсонської області, зруйнувавши його систему забезпечення.

"Тоді російські війська будуть або відходити під тиском українських сил на півдні, зокрема, з правобережної частини Херсонської області. Або ж поступово вогневими засобами ураження їх вдасться ще більш серйозно атакувати і вичавлювати звідти, тобто переходити до активних контрнаступальних дій. А далі вже будуть робитися кроки з деокупації української території",-сказав керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

Найреалістичніший і досяжний сценарій, до якого ми можемо прийти до кінця зими – це стабілізація лінії фронту на поточних позиціях. Це означає, що ініціатива на полі бою перейде до України, а росіяни зупиняться і вже не зможуть наступати.

"Ми будемо грати на підвищення ставок: хто швидше забезпечить себе достатньою кількістю озброєння і техніки. Нам в цьому сенсі легше, тому що противник ніяк не може зрозуміти наш принцип забезпечення. Водночас ми дуже чітко розуміємо його принцип забезпечення і тому наносимо удари по їх базах і складах", – пояснив Грабський.

Кремлю вже проблематично домогтися будь-яких серйозних успіхів на фронті. Ні ракетні обстріли, ні терор не здатні змусити українців прийняти мир на умовах, нав'язаних Москвою. А сили і ресурси Росії також не безмежні. Аналітики припускають: для того, щоб виявитися "переможцем", у Путіна може бути інший розрахунок.

Агресор спробує створити глобальну енергетичну кризу в Європі, при якому вартість енергоносіїв для населення може ще більше підрости. Тоді західні лідери, боячись наслідків для своїх економік і гніву виборців, можуть примушувати Україну до миру і завершення війни. Питання в тому, які європейські цінності зрештою візьмуть гору.

Раніше ми писали, що вчора українські захисники відбили з-під російської окупації два села біля Херсона і два-біля Високопілля.

Детальніше про те, що відбувається в Херсонській області на даний момент, - в матеріалі РБК-Україна.

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