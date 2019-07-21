Эксперты дали прогноз курса доллара после выборов

В понедельник по итогам выборов в Раду возможен незначительный рост волатильности и рост курса доллара в пределах 10 копеек. Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари.

"На ближайшую неделю мы ожидаем, что курс доллара к гривне сильно не изменится. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 25,8 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 25,8/26,0 грн", - считает он.

Аналитик констатировал, что предвыборная гонка никак не сказалась на валютном рынке. "Более того, если в четверг доллар на межбанке попытался подняться выше 26 грн, то уже в пятницу вернулся ниже этой планки. Неожиданными результаты голосования наверняка не станут, а их результаты более-менее совпадут с данными опросов", - добавил он.

Иосуб напомнил, что за минувшую неделю на разных сегментах валютного рынка доллар изменился к гривне по-разному. Запаздывающий официальный курс еще показывал заметный рост, на других же сегментах рынка курс изменился разнонаправлено и при этом незначительно.

Так, с пятницы по пятницу официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, вырос с 25,80 грн до 26,03 грн (+0,9%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "Укрдилинг", за это же время снизились с 25,75/25,78 до 25,69/25,73 (-0,2%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках изменились за неделю с 25,75/26,04 до 25,76/26,04 (+0,1%/0,0%). При этом спрэд между средней продажей и средней покупкой сократился с 1,2% до 1,1% за счет роста

Отметим, глава Национального банка Украины Яков Смолий уверен, что политические процессы почти не влияют на курс гривны к доллару и парламентские выборы не должны повлиять. "Двойные выборы имели определенное ожидание рисков на финансовых рынках, но это абсолютно никаким образом не влияло на валютный курс. Он как формировался благодаря спросу и предложению, так и продолжает это делать сегодня", - сказал Смолий.

Напомним, по данным опроса НБУ, во втором квартале 2019 года руководители украинских предприятий ожидают среднее значение обменного курса через 12 месяцев на уровне 28,82 грн/доллар.